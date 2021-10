Toulouse : le "plan piscines" se poursuit, trois nouveaux chantiers à venir

Depuis la fin de l'année 2017, la mairie de Toulouse a lancé un plan de rénovation de piscines et de création de nouveaux bassins. Les futurs chantiers concerneront Toulouse-Lautrec, Pech David et Chapou.

"Sur 75 mesures , 29 sont réalisées, 32 sont en cours et 3 ont été abandonnées", se félicite le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc lors d'un point étape du "plan piscines" engagé en 2017. Depuis la piscine Alban Minville, ouverte à tous depuis le 6 octobre, le maire de la ville a également détaillé les travaux à venir.

A Toulouse-Lautrec, le projet est de proposer deux bassins de plus. Un bassin sportif nordique de 50 mètres x 4 couloirs ainsi qu'un bassin "d'apprentissage et de détente" seront créés. Les bassins déjà existants seront réhabilités et une partie du bâtiment sera étendu. Les travaux démarreront en février 2022, pour une ouverture estimée à l'automne 2023 et pour un moment total de 6,9 millions d'euros.

A Pech David, l'objectif affiché des travaux est celui de "la réduction drastique de l'impact environnemental". Des équipements spécifiques permettront de récupérer la chaleur, de produire de l'eau chaude et de réduire la consommation électrique. Cette piscine datant des années 1970 verra aussi son bassin réhabilité. Les travaux démarrent en février 2022 et doivent durer jusqu'au printemps 2023. Le montant de l'opération est estimé à 2,2 millions d'euros.

A Chapou, l'objectif est de créer un bassin nordique pour accueillir le public toute l'année. Pour cela, le bassin estival de 25 mètres sera transformé en bassin nordique. Les plages seront également réhabilitées. Les travaux sont envisagés à l'hiver 2022/2023 pour un montant d'1,4 million d'euros.

Rénover plutôt que de construire de nouveaux équipements

Aucun nouvel équipement n'est prévu dans ce "plan piscines". Un choix assumé par le maire de Toulouse : "si on créé de nouveaux équipements, nous ferions sans doute plaisir à une partie des toulousains, dans un endroit géographiquement limité", assure-t-il. Il poursuit : "Je préfère répondre au besoin du plus grand nombre et le plus grand nombre ce sont ceux qui utilisent les piscines déjà existantes. Ce sont des piscines qui datent pour beaucoup des années 70 et il y avait urgence à les réhabiliter parce qu'on avait commencé à fermer certaines d'entre elles. Je crois que les Toulousains n'auraient pas compris du tout si on avait laissé toutes ces piscines mourir."

Le plan piscines est doté de 30 millions d'euros au total.