Toulouse : le pouvoir des compliments au travail

Ce 1er mars, on célèbre la journée mondiale du compliment. Pour l'occasion, le site internet Qapa.fr, une plateforme d'offres d'emploi, a réalisé un sondage auprès de 19.400 personnes afin de connaître leur rapport aux éloges et aux réprimandes dans leur milieu professionnel.

Les seniors malmenés ?

D'après ce sondage, il semble que les compliments au travail évoluent avec l'âge. En effet, seuls les personnes ayant entre 18 et 24 ans déclarent à plus de 70% être souvent complimentées pour ce qu'elles font. Ce qui n'est absolument pas le cas pour le reste de la population. En l’occurrence pour les seniors, seulement un tiers d'entre eux avoue que leurs supérieurs se montrent très avares d'éloges en ce qui les concernent. Pourtant, ce sont ceux qui reconnaissent avoir le plus besoin d'être encouragés, à 99%. "Les jeunes générations ont été beaucoup plus "cocoonées" que celle des seniors, explique Corinne Cabannes, formatrice en ressources humaines. Avant, on ne parlait jamais de compliment, il y avait une pudeur, c'était même tabou comme sujet au sein d'une entreprise. On ne parlait que de performances économiques. Cette génération là n'a pas reçu de compliments mais elle a élevé ses enfants dans le compliment."

Qui a la plus de reproches que d'éloges ?

De 18 à 34 ans et de 45 à 54 ans, les compliments semblent être plus nombreux que les réprimandes. En revanche pour deux tiers des plus de 55 ans, les reproches sont malheureusement plus importants que les félicitations (tout comme chez les 35-44 ans avec 70%). Du coup ces personnes trop peu congratulées déclarent se vexer. Les moins concernés par cela, toujours selon ce sondage, seraient les 45-54 ans.