Toulouse: le retour du camion douche des SDF

Après une pause hivernale d'un peu plus de deux mois le camion douche de l'association du même nom reprend du service pour apporter deux fois par semaine un service d'hygiène aux sans domicile fixe de Toulouse. L'association possède désormais deux camping cars aménagés pour étendre son offre

Lancé il y a presque deux ans le camion douche des SDF reprend du service après une courte pause hivernale. Le camping car aménagé de l'association deux fois par semaine, le mercredi et le dimanche, aux sans abris de Toulouse de pouvoir se laver et changer de linge de corps

Un deuxième camion douche en service

Le mercredi soir place Héraklès et le dimanche matin place du Salin, les bénévoles de l'association du camion douche offrent aux sdf un moment de chaleur et de quiétude pendant lequel ils peuvent prendre une douche dans le camping car spécialement aménagé mais aussi changer de chaussettes et T Shirt ou récupérer des produits d'hygiène

Grâce un opération d'appel aux dons sur internet l'association a pu acquérir une deuxième camping car. Elle souhaite ainsi élargir son offre et proposer ses services cette année au delà de Toulouse pour aller à Montauban (Tarn et Garonne) pour cela l'association est à la recherche de bénévoles pour conduire ses camping cars

Ecouter le reportage de Vanessa Marguet ce dimanche 5 mars avec les bénévoles du camion douche des sdf place du Salin à Toulouse