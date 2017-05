Toulouse : le vieux violon déposé au Crédit municipal valait de l'or

En difficulté financière, une Montalbanaise a déposé un vieux violon hérité de ses grands-parents au Crédit municipal de Toulouse pour 60€. Il a été vendu une année plus tard aux enchères à 6 450 €.

C’est une belle histoire, qui remonte au 10 octobre 2014. Deux jours avant l'anniversaire de son fils, à qui elle souhaite faire un cadeau, Lucie, une habitante de 45 ans de Montauban, se présente au guichet du Crédit Municipal de Toulouse. Elle y dépose un violon hérité de ses grands-parents. "L’instrument n'est pas en très bon état, il manquait un corde et la seule chose que je savais c'était qu'il avait un peu de valeur dans ma famille, mais là j'en avais réellement besoin", explique la mère de famille.

Séparée tout juste de son compagnon, les fins de mois sont difficiles pour Lucie, qui touchait à ce moment là le RSA. "Je n'avais même pas suffisamment pour faire un aller retour "Toulouse/Montauban". Finalement, un prêt de 60 euros lui est octroyé.

Le violon vendu 100 fois plus cher

Mis aux enchères le 19 février 2016, le violon suscite rapidement l’intérêt de nombreux spécialistes d'art, à tel point qu’il est adjugé à 6.450 euros ! De cette somme, le Crédit municipal de Toulouse retient les 60 euros prêtés, majorés de quelques intérêts, le reste (6384,63 euros) revenant à la cliente.

Problème : Lucie, l’ancienne propriétaire du violon a entre temps changé d'adresse et de numéro de téléphone. Elle est devenue injoignable. Pendant plus d'un an, le Crédit Municipal de Toulouse effectue des recherches et fini par trouver des traces de la Montalbanaise dans une MJC. "Cela a été compliqué de la retrouver, en plaisante encore Jean-Christian Carrié, directeur des ventes du Crédit municipal de Toulouse : "après on est dans une procédure qui est finalement classique parce que notre intérêt est de retrouver ces personnes. Cette belle histoire illustre surtout l’utilité sociale de cet organisme".

Des difficultés financières

Le 28 avril dernier, Lucie reçoit alors un coup de fil lui annonçant la bonne nouvelle. "A ce moment j'étais avec mon fils dans la rue. J'avais oublié cette histoire et au début j'ai cru à une blague". D'autant que pour la mère de famille, cela tombait dans un moment compliqué de sa vie : "je venais de perdre ma sœur et puis financièrement c'était compliqué pour moi. EDF m'avait contacté, en me disant qu'ils allaient me couper l'électricité et je ne voulais pas faire vivre ça à mon fils. Ce n'est pas l'Euromillion mais pour moi c'est énorme !"

Avec cette somme Lucie a soldé ses factures d'électricité et de vétérinaire qu'elle avait pour le chien. Elle s'est achetée une télévision, et cet été elle a décidé de partir en voyage avec son fils, tout les deux : "cela fait très très très longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion de le faire", reconnait la femme, le sourire et la voix encore émue au moment d'évoquer les faits.