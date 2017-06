Toulouse : les agents de sécurité sur les dents à l'approche des grandes fêtes estivales

Les derniers événements en Angleterre et à Notre-Dame de Paris ont renforcé le contexte sécuritaire imposé par l'état d'urgence il y a 18 mois. Alors que les grandes fêtes populaires de l'été approchent, le patron de Kevlar, la société qui gère la sécurité événementielle à Toulouse nous répond.

À Toulouse, les autorités préparent les grands rassemblements festifs de l'été : la Marche des Fiertés ce samedi, la fête de Saint-Cyprien toute la semaine, le festival Rio Loco à la Prairie des Filtres à partir du 15 juin, la Fête de la Musique retransmise à la télévision place du Capitole le 21 juin, Toulouse-Plages à partir de la mi-juillet, le feu d'artifice du 14-Juillet etc. France Bleu a interrogé le directeur général de l'entreprise choisie par Toulouse Métropole l'an dernier pour encadrer la sécurité de la plupart de ces événements. 300 vigiles vacataires travaillent pour Kevlar, basée à Montaudran. Ils étaient mobilisés notamment pour l'Euro-2016. Laurent Cuzacq, le patron répond aux questions de Bénédicte Dupont.

Laurent Cuzacq, patron de Kevlar, invité de France Bleu Toulouse ce 8 juin. © Radio France - Alban Forlot

Bénédicte Dupont : Vu ce qu'il s'est passé ces deux dernières semaines, êtes-vous inquiet ?

Laurent Cuzacq : "Non, mais toutes les sociétés de sécurité privée ont pris en compte cette menace en Europe depuis plus d'un an. L'état d'urgence a imposé des contraintes administratives, des demandes de criblage. Nous devons donner une liste de nos effectifs même si ils sont habilités par le Cnaps, le Conseil National des Activités Privées de Sécurité (émanation du Ministère de l'Intérieur) et regarder de près à qui on a à faire. Il y a une volonté de l'Etat de vérifier qui sont nos agents. Et on nous demande, en nombre, de plus en plus d'agents.

Nous sommes de plus en plus sollicités et de plus en plus contraints par l'administration.

Vous les trouvez justement, ces agents ?

C'est parfois compliqué car on les veut qualifiés, formés et capables d'opérer sur ce genre d’événements. Il s'agit de trouver des gens qui ne font pas ce métier de manière subie, mais de manière voulue.

A t-il fallu pousser leur formation ?

Oui, les fouilles, les palpations existaient déjà notamment dans le secteur aéroportuaire. Cela existait aussi dans l'événementiel mais si cela s'est accru ces dernières années. Avant, dans les salles de spectacles, on ne faisait pas systématiquement d'inspection visuelle des bagages à main et à des palpation de sécurité. Désormais, les consignes sont très strictes.

En 2016, Kevlar a décroché un contrat de 3 ans avec Toulouse Métropole pour gérer la sécurité des événements culturels et sportifs comme l'Euro. - Kevlar - groupe KDA

Seules les femmes peuvent fouiller les femmes. Avez-vous été obligés d'embaucher davantage de femmes dans ces métiers de la sécurité ?

Bien sûr, ça a été le cas pour l'Euro-2016, c'était la volonté de l'Etat, l'UEFA et Pôle Emploi de former des agents féminins. Le problème est qu'elles ont du mal à trouver un emploi pérenne tout le long de l'année, comme nous fonctionnons mission par mission.

La perception générale des agents de sécurité de la part de la population a t-elle évolué ?

Clairement, il y a un vrai changement. Les gens ont conscience que ces événements ont besoin d’être sécurisés. La préfecture impose des règles très strictes en matière de sécurité sur les grands rassemblements, la population est réceptive. Il y a eu un changement d'image à notre égard.

Notre métier c'est de limiter le risque. Mais nos agents restent des humains, avec leurs failles, c'est un métier difficile.

Vos méthodes sont-elles efficaces ?

L’efficacité est relative face à un mal qui peut survenir n'importe quand. C'est un dispositif qui permet de limiter le risque, le réduire. Et puis on a aussi à faire à des hommes et des femmes avec leurs failles. C'est un métier très difficile, sur un festival par exemple vous faîtes des palpations de sécurité pendant des heures, il y a un flux tendu, c'est très physique.

Comment vos agents vivent la situation, cette tension accrue ?

C'est un métier peu valorisé, pas toujours bien payé, le Smic en moyenne. Et puis, il arrive d'avoir parfois des clients réticents à l'idée de faire travailler un personnel de sécurité d'origine étrangère. Ils demandent des agents d'origine européenne, or une grande partie de nos effectifs est de couleur ou d'origine maghrébine. Il y a une évolution malheureuse en ce sens depuis un an et demi.

Il y a une tendance à vouloir armer les agents de sécurité, je suis très réservé.

La manne financière que représente la sécurité événementielle a t-elle entaché la qualité des prestations ?

Depuis la loi Loppsi 2 en 2011, le législateur a voulu encadrer la sécurité privée ce qui n'était pas le cas avant. C'est une bonne chose, un agent de sécurité n'a que les prérogatives légales d'un simple citoyen pour l'instant. Alors on entend parler d'une volonté des autorités publiques d'armer les agents de sécurité, je n'y suis pas favorable".

