Toulouse : les appels au centre anti-poison pour intoxications domestiques des enfants en forte hausse

Attention à vos enfants ! C'est un des effets du confinement lié au Covid-19 : les intoxications domestiques des plus jeunes sont en augmentation dans la région toulousaine. Ainsi, Vincent Bounes, chef du Samu 31 détaille : "On a 37% d'appels au centre anti-poison de Toulouse pour des intoxications domestiques chez les plus jeunes. Ce sont des enfants qui avalent des plantes ou des produits ménagers ou des médicaments." Cela correspond à une cinquantaine d'appels par jour. Il faut dire qu'avec le confinement, les enfants sont non-stop à la maison, et les parents pas toujours attentifs à cause de la fatigue ou du télétravail.

Des gestes simples pour éviter les accidents

Il existe pourtant des petites "astuces" pour éviter les accidents domestiques. "Vous pouvez sécuriser l'environnement, par exemple en ne mettant pas les médicaments sur les tables basses, en rangeant les produits ménagers dans les tiroirs du haut et pas du bas", détaille Vincent Bounes.

Vincent Bounes, chef du Samu 31 à propos des intoxications domestiques des enfants Copier