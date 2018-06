Les associations qui s'occupent de l'hébergement d'urgence dénoncent la baisse annoncée des aides de l'Etat pour les structures qui accueillent les sdf et les plus précaires. Une baisse chiffrée à 1,2 millions d' euros en Occitanie.

Toulouse, France

Les associations qui s'occupent de l'hébergement d'urgence ont multiplié les actions mercredi à Toulouse. Elles se sont notamment mobilisées dans l'après-midi devant la préfecture pour dénoncer la baisse des aides de l'Etat. Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, les CHRS, vont perdre plus d' 1.237.000 euros en Occitanie.

Plus de personnes à la rue

Christine Boulot, la présidente de l'Ardresi, l'association régionale des directeurs et responsables d'établissements et services, redoute l'impact que cette coupe aura sur les CHRS de la région. Dans son établissement de la rue du Japon à Toulouse, le relais, elle estime que cela va se traduire par "la disparition d'un emploi" et qu'inévitablement il y aura encore plus de monde à la rue qu'aujourd'hui, sachant que les services du 115 n'arrivent pas à répondre à plus de 10% des demandes à l'heure actuelle à Toulouse.

Christine Boulot, la présidente de l'Ardresi Occitanie © Radio France - Alban Forlot

L'aberration des nuitées d’hôtel

"Ce que nous dénonçons surtout, c'est les mises à l'abris à l'hôtel pendant la période hivernale. On est arrivé à Toulouse à dépenser 5 millions d'euros pour accueillir 1000 à 1200 personnes chaque jour à l'hôtel et pour les remettre ensuite à la rue" explique Christine Boulot, qui parle d'une aberration. Quand on lui fait remarquer que l'Etat ouvre régulièrement de nouvelles places d'hébergement d'urgence, et que les besoins semblent se multiplier à l'infini, la présidente de l'Ardesi en Occitanie répond que le problème vient surtout de "l'explosion de la précarité et de l'exclusion sociale". Pour elle, il faut commencer par "traiter le problème à la racine".