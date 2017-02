Toulouse : les commerçants de la rue Bayard priés de garder leur trottoir propre

Les commerçants de la rue Bayard à Toulouse ont reçu un courrier de la Mairie leur demandant de nettoyer leur trottoir, y compris pendant le chantier qui a débuté il y a un an. Certains acquiescent, pour d'autres ce n'est pas le moment de leur demander un effort.

De la poussière, des gravats, de la boue quand il pleut, des accès piétons limités et des stationnements impossibles. C'est le lot des zones de chantier. Ce n'est pas toujours très agréable à supporter, et comme à chaque phase de travaux importante, les commerçants en pâtissent. C'est le cas de l'animalerie située en bas de la rue Bayard. La rue qui va de Matabiau au boulevard de Strasbourg est en chantier depuis début janvier 2016. Véronique et Xavier ont mis leur animalerie en vente. Les travaux leur ont porté un coup fatal assurent-ils. Ils auraient perdu la moitié de leur clientèle depuis que les engins ont barré l'accès des véhicules et découragent les piétons. Alors quand ce courrier est arrivé dans leur boîte aux lettres il y a une dizaine de jours, la demande de la Mairie les a fait bondir.

C'est trop. Mon mari a été obligé de prendre un autre emploi, nous vendons ce magasin qui existe depuis 50 ans et en plus, il faudrait passer un coup de balai ?!! — Véronique, gérante de l'animalerie

Les commerçants, affirme Véronique, n'ont eu le droit à aucune indemnité si ce n'est, le temps du chantier, à 72 heures de stationnement gratuit dans le parking souterrain Jean-Jaurès, eux qui se rendent chaque matin en voiture à leur boutique. "72 heures pendant la durée des travaux, c'est valable pour une semaine. Là cela fait un an. On se moque de nous".

Les travaux de la rue Bayard devraient prendre fin en septembre. © Radio France - Bénédicte Dupont

Certains bouts de trottoir rénovés déjà tâchés et salis

Si Véronique et Xavier ont très mal pris cette lettre, les autres commerçants de la rue sont plus mesurés. Georghi, le propriétaire d'une épicerie n'y voit rien d'anormal. "Moi je passe le balai tous les jours, j'ai même mis une petite poubelle devant. C'est devant chez moi, c'est normal que je le rende propre". Même avis de la pâtissière. En revanche, la gérante du bar voisin s'étonne un peu, hors micro. "Il y a des ouvriers sur ce chantier, des gens payés, pourquoi ne pas leur demander à eux ?". Le fond de la question n'est en fait pas tellement une histoire de poussière ou de gravats. "Certains trottoirs sont couverts de tâches d'huile de moteur, tâchés par les commerçants et/ou leur clientèle", affirme Daniel Billard, président de l'association des commerçants du quartier. Et ce sont les propriétaires que la Mairie vise, selon lui.

Cette lettre est largement prématurée. Qu'on attende la fin des travaux pour nous dire de nettoyer ! Ou alors puisqu'on sait pertinemment qui laisse les trottoirs sales, que la mairie s'adresse à ces commerçants-là, pas à tous ! — Daniel Billard, co-président de l'association des commerçants de la rue Bayard

Ce sont plus les rues adjacentes (ici la rue Laffitte) qui souffrent d'un manque de propreté. © Radio France - Bénédicte Dupont

La Mairie mise sur la prévention pour ne pas gâcher le travail déjà réalisé

Ce courrier, c'est Jean-Jacques Bolzan, l'élu toulousain chargé des commerces qui l'a signé. Pas la maire de quartier. Il s'adresse donc prioritairement aux commerçants même si l'arrêté municipal auquel il fait référence (datant de mars 2007) doit être respecté par tous : chacun doit laisser propre l'espace devant son habitation, une forme d'obligation de balayer devant sa porte. L'adjoint préconise la prévention, principalement pour le côté fini de la rue Bayard, le côté droit en remontant vers Matabiau. Ces pavés-là en effet comme le suggère le président des commerçants ont été souillés très vite "par le fonctionnement de certains commerces", précise Jean-Jacques Bolzan. Ce sont eux et eux seuls que la Mairie a souhaité rappelé à l'ordre, pour éviter que la situation n'empire.

J'ai décidé de faire un courrier car si on laisse salir les nouveaux pavés dès maintenant, ça n'est pas possible. — Jean-Jacques Bolzan, adjoint au maire de Toulouse en charge des commerces

Depuis que la lettre a été envoyée, les services municipaux ont décapé les pavés neufs déjà encrassés. Les travaux de la rue Bayard devraient prendre fin en septembre prochain.

