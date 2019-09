Toulouse : les commerçants font le plein avec la braderie

Toulouse, France

Les commerçants toulousains ont écoulé leurs vieux stocks. Pendant trois jours, du jeudi 5 au samedi 7 septembre, la ville rose organisait sa 7e braderie. Plus de 1 000 magasins ont joué le jeu. Un rendez-vous désormais attendu par les habitants qui profitent de l'occasion pour faire des affaires.

Après des mois moroses pour les commerçants, l'événement a pu leur offrir un peu d'air frais.

"Ça fait plaisir de voir cette ville qui revit"

Les rues du centre-ville étaient d'ailleurs pleines à craquer et la manifestation des gilets jaunes, qui a réuni environ 800 personnes, n'a pas refroidi les clients.

"Ça fait 30 minutes que j'attends ma femme, raconte Gérard appuyé sur la fontaine de la place Roger Salengro. Je ne sais pas si elle fait de bonnes affaires mais pour l'instant, c'est agréable, il fait beau, tout va bien." À quelques mètres de là Pascale, des sacs plein les mains, profite de ce moment shopping. "Je ne fais pas partie des bonnes clientes pour la braderie parce que j'achète toujours ce qui n'est pas soldé, s'amuse-t-elle. Mais c'est très agréable et ça fait plaisir de voir cette ville qui revit après des mois difficiles"

Des commerçants qui continuent de voir leur chiffre d'affaires en baisse le samedi

Jean Marc Martinez, président de la la Fédération des commerçants et artisans de Toulouse, veut le retour des bus le samedi dans le centre-ville © Radio France - Théo Caubel

Les commerçants espèrent eux que les prochains weekends auront la même allure. Ils constatent que leur chiffre d'affaires les samedis après-midi est toujours en baisse par rapport à l'avant "gilets jaunes". Et ils aimeraient une aide des autorités notamment au niveau des transports. "Je regrette profondément qu'il n'ait plus de bus le samedi après-midi dans le centre-ville. Et peu importe le nombre de manifestants qu'ils soient 1 000 ou 40 c'est la même chose", déplore Jean Marc Martinez président de la Fédération des commerçants et artisans de Toulouse. Il espère un geste de la préfecture sur ce sujet.