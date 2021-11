Toulouse - Les échafaudages quittent la place du Capitole ... mais les travaux ne sont pas encore finis !

Il ne restera plus que ce petit morceau d'échafaudage sur la place du Capitole

"Elle est claire !" s'exclame Sacha Briand, l'adjoint toulousain en charge du patrimoine culturel à la vue de la façade principale du Capitole. La pierre a en effet retrouvé son éclat et est désormais à la vue de tous après le démontage des échafaudages. "Une petite partie va rester encore quelques semaines, prévient Sacha Briand. Il s'agit de finir de nettoyer les dégâts qu'il y a eu à l'occasion de manifestations de gilets jaunes qui ont projeté des résines très particulières et qui vont nécessiter des remplacements de briques"

Après la façade principale, les côtés

Mais les travaux ne sont pas encore terminés pour autant : "les échafaudages vont commencer à être montés sur le côté de la rue Poids de l'huile, où les travaux se dérouleront du mois de janvier à mars 2022. Et puis ensuite, les travaux basculeront de l'autre côté, rue Lafayette, pour aller du mois de mai jusqu'au mois de novembre."

Le côté rue Poids de l'huile à rénover entre janvier et mars 2022 © Radio France - Maxime Fayolle

Des travaux estimés à 1,5 million d'euros

Les travaux ont pris du retard à cause du covid-19 et des confinements. Mais le montant, lui, est resté inchangé : "près de 400 000€ pour la façade principale, 700 000€ pour les côtés, détaille Sacha Briand. Vous avez aussi l'intérieur sur lequel il y a les travaux de restauration de la salle Henri Martin et de la verrière du Capitole. Au total, c'est une enveloppe de 1,5 million d'euros, sauf mauvaise surprise."