Toulouse : les gens du voyage ne sont pas convaincus par les aires de grand passage

Une centaine de caravanes est actuellement installée sur un terrain municipal à Saint-Alban, au nord de Toulouse. Pourtant, la métropole Toulousaine a créé deux aires de grand passage pour accueillir les grands groupes de gens du voyage. Mais elles n'ont pas l'air de convaincre les voyageurs.

En ce début août, l'aire de grand passage de Balma, à la limite avec la commune de Quint-Fonsegrives, reste déserte. L'entrée est barrée par des blocs en béton. Même situation sur l'aire de la Mounède, dans le quartier de Saint-Simon à Toulouse. Anderson, un riverain, dit même n'y avoir vu aucun groupe de gens du voyage depuis l'ouverture au printemps.

L'aire de la Mounède à Saint-Simon est vide en ce début août © Radio France - Nolwenn Quioc

La Métropole toulousaine est en conformité avec la loi

Ces deux aires ont été créées par la Métropole toulousaine pour se mettre en conformité avec la loi, qui oblige les communes et les collectivités territoriales à organiser un accueil des gens du voyage. En plus des aires permanentes d'accueil, réparties sur différentes communes, l'agglomération toulousaine doit aménager deux aires de grand passage, destinées à accueillir ponctuellement des rassemblements de caravanes en grand nombre. Mais aucune commune ne s'étant portée volontaire, les maires ont décidé que chaque commune aménagerait tour à tour cette aire de grand passage pour une durée d'un an, la ville de Toulouse en accueillant une chaque année dans différents quartiers.

Des aires qui ne correspondent pas aux demandes des gens du voyage

Pour l'année 2017, la commune de Balma s'était portée volontaire, et depuis le mois de mai, la métropole compte donc deux aires de grand passage. Pourtant, certains groupes de gens du voyage refusent de s'y installer, comme la mission évangélique arrivée à Saint-Alban dimanche.

"Ces aires de grand passage ne sont pas appropriées à notre demande, explique le pasteur Isaac Hoffmann. C'est du gravier, de la poussière, c'est impossible avec les enfants, les vieilles personnes, de s'installer. Nous on demande juste un champ avec de l'herbe, de l'eau et du courant. On n'est pas compliqués".

A Balma, l'aire de grand passage est entièrement recouverte de gravier © Radio France - Nolwenn Quioc

Une dizaine de groupes accueillis sur les aires de grand passage cette année

Il est vrai que le terrain municipal de Saint Alban est plus accueillant que les aires d'accueil de Saint-Simon et de Balma. Selon la mairie, 11 groupes y ont tout de même été accueillis entre mai et juillet. Cinq autres groupes ont refusé de s'installer sur ces sites, les jugeant inadaptés, principalement en raison du manque d'herbe. "Et des arbres aussi, précise cet artisan-peintre installé avec la mission à St Alban. L'été, il nous faut des arbres, et l'hiver du goudron pour ne pas être dans la gadoue".

A Saint-Alban, les gens du voyage se sont installés sur un terrain municipal avec de l'herbe et des branchements pour l'eau. © Radio France - Nolwenn Quioc

Des améliorations pour les prochaines années

La métropole a pris note de ces remarques. "On peut toujours améliorer le dispositif, améliorer l'aménagement, répond Franck Biasotto, l'élu en charge de l'aménagement des aires pour les gens du voyage à la métropole. L'idée, à la base, c'était de trouver deux sites appropriés, proche d'un nœud routier, et avec le confort nécessaire pour assurer le passage dans de bonnes conditions".

En espérant que les terrains choisis l'an prochain soient mieux adaptés, la mission évangélique de Saint-Alban a trouvé un accord avec la mairie. Elle a obtenu l'autorisation d'occuper les lieux jusqu'au 13 août. "Mais quand les aires seront appropriées, on se mettra dessus**" promet le pasteur Isaac Hoffmann.**

En 2018, c'est la commune de Castelginest qui accueillera une des deux aires de grand passage de la métropole. En ce qui concerne l'aire toulousaine, le quartier devant l'accueillir sera tiré au sort à la fin de l'année.