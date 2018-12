Toulouse : les gilets jaunes tentent de se structurer

Toulouse, France

Après la manifestation de samedi où 29 personnes ont été blessées dont 21 forces de l'ordre selon le dernier bilan de la préfecture de Haute-Garonne, les gilets jaunes du département se sont retrouvés dimanche 16 décembre au nord de Toulouse pour une assemblée générale. Près de 400 personnes ont répondu présent malgré la pluie battante.

Une première assemblée avait déjà eu lieu le week-end précédent. Elle avait acté la volonté des participants à structurer le mouvement. Ce dimanche, ils ont réfléchi à comment y arriver.

"C'est un mouvement qui est prêt pour durer" explique l'un des organisateurs de cette assemblée générale

Tous les participants étaient invités à prendre la parole devant la foule. Des étudiants, des avocats, des salariés ou des ouvriers entre autres se sont exprimés. Leurs revendications étaient souvent nombreuses et diverses. "Là c'est la b.a-ba, explique Jean-Pierre qui vient de parler. Il y a du A, du C, du B, du W. On est en train de remettre un petit peu tout ça dans l'ordre."

Pour y arriver, les gilets jaunes ont pu noter sur un bulletin de vote les revendications qu'ils jugeaient prioritaires. Les manifestants se sont également mis d'accord sur la création de trois commissions. Il y en aura une pour la communication, une pour définir les actions à mener et une autre pour les revendications.

Les gilets jaunes ont profité de cette assemblée générale pour organiser leur noël solidaire. © Radio France - Théo Caubel

Cette assemblée générale est la suite logique du mouvement pour Yvan. Il est gilet jaune et pour lui, on rentre dans une nouvelle phase. "Il y a des temps pour des actions. Puis il y a des temps pour la coordination, le bilan et la projection, analyse-t-il. C'est clairement un temps démocratique qui se met en place, celui de la parole et de l'échange qui est forcément long."

Une nouvelle mobilisation samedi à Toulouse

Certains débats ou votes ont pu être houleux mais c'est normal pour Erwan qui fait parti de la vingtaine de gilets jaunes à avoir organisé ce rassemblement. "Cela reste compliqué parce qu'il y a beaucoup d'idées et beaucoup de gens. Mais pour l'instant, on doit arriver à tous se mettre en lien pour éviter des violences et des actions inutiles."

Et les manifestants se préparent déjà pour un VIe acte. Ils ont voté pour un nouveau rassemblement dans le centre-ville de Toulouse le week-end prochain.