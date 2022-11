Toulouse : les jeunes au rendez-vous, au bar La Rotonde, pour regarder le match France-Danemark

Debout devant l'écran géant du bar La Rotonde, boulevard de Strasbourg, à Toulouse, Lucas, 9 ans ne perd pas une miette du match. C'est une première pour lui de venir le regarder dans un bar. Il a eu le droit pour une fois : "Il n'y a pas école, d'autres copains vont me rejoindre." A ses côtés, Rosane sa mère, reconnaît que l'horaire a facilité les choses pour une fois : "d'habitude on vient avec des amis mais là c'est vrai qu'un samedi après-midi c'est pratique pour les enfants."

ⓘ Publicité

Une clientèle plus jeune que d'habitude

Une centaine de chaises ont été installées pour l'occasion sur la terrasse du bar. Elles sont toutes occupées en cette fin d'après-midi. Dans la foule la moyenne d'âge n'est pas très élevée. Autour d'une grande table, plusieurs lycéens sont venus pour l'occasion comme l'explique Pierre, 16 ans : "On est venus nombreux, on est une dizaine. Il y a Alexis, Noa, Valentine, Lou [...]".

Ces lycéens toulousains sont venus nombreux ce samedi pour voir le match de l'équipe de France à La Rotonde, à Toulouse © Radio France - Alexandra Lagarde

Le jeune homme énumère tous les prénoms de ses amis. Ils se sont donnés rendez-vous cet après-midi pour venir regarder le match : "ça permet de tous se retrouver ensemble et de profiter". A côté de lui, Léni, son ami, l'interrompt : "j'aurais préféré que le match soit à 20 heures, enfin je ne sais pas si mes parents auraient accepté. Ils n'auraient pas voulu sans doute" ajoute-t-il dans un rire.

Derrière son bar, Steven Clément ne chôme pas depuis le début du match et enchaîne les demis de bières à la pêche. Il reconnaît que sa clientèle est plus jeune que d'habitude : "le marché de Noël a commencé ce samedi, c'est peut-être pour ça qu'il y a plus de familles, de jeunes. Est-ce que ça sera pareil pour les prochains matchs, je ne sais pas."

Mathis, 18 ans, est venu avec ses amis pour voir le match France Danemark dans le centre de Toulouse © Radio France - Alexandra Lagarde

Dans la foule les spectateurs explosent de joie après le second but de Kylian Mbappé à la 86e minute de jeu. Mathis, 18 ans, sait déjà où il sera pour le prochain match de l'équipe de France : "on reviendra voir les Bleus mercredi." Et quand on lui demande s'il n'a pas cours, il hésite puis ajoute "non, je ne crois pas. Ah si peut-être en fait ! On ira dès que nos cours son finit" conclut-il dans un rire.