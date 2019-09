Sensibilisés aux dangers de l'alcool, les jeunes Toulousains continuent à en consommer trop

Un jeune qui disparaît en rentrant de soirée, les fêtes étudiantes et leurs excès qui se multiplient avec la rentrée, la consommation d'alcool chez les jeunes pose question. Les premiers concernés reconnaissent parfois boire trop mais se disent conscients des dangers et s'adaptent.

Toulouse, France

Les jeunes Toulousains boivent-ils trop d'alcool ? En tout cas, la question se pose depuis plusieurs jours après la disparition d'un étudiant qui rentrait de soirée et avec les fêtes étudiantes qui se multiplient tout comme leurs excès en ce mois de septembre.

Il suffit de se rendre place Saint-Pierre à Toulouse un samedi soir pour trouver des jeunes qui ont trop bu. "Avec la rentrée étudiante, il y a beaucoup de bizutage, constate Élie barman au bar Basque. Boire, c'est un peu leur moyen d’intégration. Nous notre but à nous, c'est de s'assurer qu'ils ne soient pas trop ivres au point où ils ne peuvent plus être responsable d'eux-même." Il reconnaît devoir de temps en temps arrêter de servir des clients trop éméchés.

Boire pour se détendre

Sur la place, les premiers concernés assument ces excès. "Ça permet de se détendre. La pression retombe. C'est vrai que c'est parfois difficile de s'arrêter, remarque Joseph venu faire apéro sur ce lieu emblématique des soirées toulousaines. Surtout qu'on est toujours encouragé par le groupe d'amis. On fait des challenges et celui qui perd il doit boire cul sec. Et en théorie, le verre il ne doit jamais être vide."

"Ce soir, je suis SAM, je suis celui qui ne boit pas. On rentre en métro mais je surveille les autres. C'est toujours mieux d'avoir une personne lucide dans le groupe qui raccompagne à la fin" - Joseph venu passer une soirée place Saint-Pierre à Toulouse

Il se dit cependant conscient des risques que peut entraîner une consommation excessive d'alcool. Il s'adapte en conséquence. "Par exemple ce soir, je suis SAM, je suis celui qui ne boit pas. On ne prend pas la voiture. On rentre en métro. Je suis celui qui surveille les autres. C'est toujours mieux d'avoir une personne lucide dans le groupe qui raccompagne à la fin", explique Joseph.

Ce soir-là, il n'est pas le seul à avoir ce rôle place Saint-Pierre. Un moyen mis en place pour éviter tous les risques d'accidents. Mais certains jeunes aimeraient que les établissements de nuit prennent plus leurs responsabilités.

Plus de responsabilités des bars et des boites de nuits

"Il y a des bars et des boites de nuit qui refusent l'accès aux personnes qui ont trop bu, c'est normal. Mais après il n'y a rien qui se passe. L'établissement ne va pas te proposer d'appeler les pompiers ou un Uber pour te ramener chez toi" déplore Chloé.

Et ce lundi matin, on revient sur la question de l'alcool chez les jeunes. Lily Valentin, coordinatrice régionale de l'association Avenir Santé Occitanie Ouest, qui travaille notamment sur les questions de prévention, sera l'invitée de France Bleu Occitanie à 7h46.