Toulouse : les mariages reprennent au Capitole, 200 cérémonies à rattraper

La Mairie de Toulouse célèbre à nouveau les mariages salle des Illustres au Capitole dès ce jeudi après-midi 4 juin. Dans le respect des gestes barrières, chaque cérémonie sera ouverte à 30 personnes maximum avec une distance minimum d’1 mètre entre les convives.

200 mariages n’ont pas pu être célébrés durant la période du confinement. Pour rattraper le retard, la Mairie a élargi les horaires des jeudis, vendredis et samedis, de 9h à 12h45 et de 14h à 18h. Cela permettra d’enregistrer 32 mariages par jour, au lieu de 20 habituellement.

Un mariage tout les quart d’heure

« Je commencerai le matin de 9h à 12h45 » – explique Christine Escoulan, l’élue chargée des mariages au Capitole. « Je prends une heure pour la pause déjeuner, je recommence de 14h à 18 heures, ça fait 32 mariages dans la journée, à raison d’un mariage tous les quart d’heure. »

Christine Escoulan - conseillère municipale en charge des mariages Copier

Le service des mariages de la mairie contacte ces derniers jours les candidats au mariage pour leur proposer une date, ou carrément reporter la cérémonie en 2021 s’ils le souhaitent. Les services de l’Etat Civil de la mairie sont sur les dents. L’élargissement des horaires devraient permettre de rattraper le temps perdu, 45 mariages sont prévus d’ici cette fin de semaine, Jeudi, Vendredi et Samedi.

Pas de fiesta au Capitole

Les mariages se dérouleront comme d’habitude, si ce n’est qu’il faudra respecter les gestes barrières. Distance d’un mètre minimum entre les participants ce qui sera facile à appliquer dans la vaste salle des Illustres . En revanche, pas de fête bruyante à la sortie du Capitole , trente personnes au total sont autorisées à assister à la cérémonie selon la mairie, dont les deux mariés, les quatre témoins et les quatre parents directs des mariés.

Je suis à quatre mètres des mariés, je ne mettrai pas de masque quand je lirai les articles, mais quand je m’approcherai des mariés pour leur amener le livret et les cadeaux de la ville, je mettrai une visière.

« C’est le plus beau jour de leur vie, ils attendent ça depuis deux mois, les pauvres, ils ont envie de se marier, je les comprends. Si je peux leur faire plaisir, je serai la plus heureuse. » ajoute Christine Escoulan, la femme qui sans doute célèbre le plus de mariage en France, elle a célébré plus de 7300 mariages en cinq ans, avant le confinement.

Les Pacs, interrompus pendant le confinement, reprennent eux aussi.