Toulouse : les paquets neutree, le casse-tête des buralistes

Le paquet neutre est depuis ce dimanche obligatoire. En uniformisant les paquets, avec des photos chocs, l’objectif est d’en diminuer l’attractivité, pour décourager les fumeurs et dissuader les non-fumeurs.

Ils étaient rouge, bleu, jaune et affichaient leur marques, en gros pour attirer les clients. Depuis le dimanche 1er janvier, il n'y a plus que des paquets de cigarettes neutres, vert olive, sans marque et avec une photo choc de poumons goudronnés, d'opération de la gorge ou de bébés fumant une cigarette.

Une mesure voulue par la ministre de la santé Marisol Touraine pour freiner la consommation de tabac et pour dissuader les plus jeunes de commencer à fumer. Chaque année en France, le tabac provoque plus de 70 000 décès.

Les fournisseurs ont arrêté de livrer les anciens fin novembre. Pour les buralistes il a fallu tourner la page. "C'est glauque, trouve André, derrière son comptoir du bureau de tabac de Toulouse. Il n'y a plus ce côté attrayant qui donnait aux gens de choisir leur paquet."

La galère pour s'adapter au changement

Les buralistes ont dû s'adapter à ce changement. Pas toujours facile de s'y retrouver, au milieu de tous ces paquets de la même couleur, que ce soit au moment de la livraison ou même pour la vente aux clients. "C'est la galère. Pour peu de choses, on mélange les paquets. Les marques sont en filigrane, on arrive à peine à les reconnaître et on fait souvent des erreurs."

Pour les différencier il a dû mettre en place des codes couleurs pour se repérer : une pastille rouge pour les cigarettes fortes, une blanche pour les légères, une verte pour les mentholées.

Un changement qui n'a pas de conséquence sur les affaires, mais qui dérange les clients "C'est certainement bien pour les nouveaux et les jeunes fumeurs parce que ça les tente moins, mais ceux qui fument depuis 10, 20 ou 30 ans ne vont pas arrêter de fumer pour autant", explique Mickaël.

Quid des stocks d'anciens paquets ? Les fournisseurs se sont engagés à reprendre toute la marchandise invendue. Ils seront remboursés dans quelques mois.

