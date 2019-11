Toulouse : Les parents d’élèves de Castelginest sensibilisés aux dangers d'internet pour leurs enfants

Les gendarmes de Castelginest organisaient mercredi soir une réunion d'information sur les dangers d'internet. Objectif : expliquer aux parents d’élèves de primaire et de collège quels sont les dangers d'internet pour leurs enfants, et comment les prévenir.

Toulouse, France

L’utilisation d’internet et des outils numériques par les collégiens s’est généralisée. Ils s’inscrivent de plus en plus jeunes sur les réseaux sociaux et ont besoin d’apprendre les règles et les bonnes pratiques. C'est pourquoi la gendarmerie organise régulièrement des réunions d'information telle celle de ce mercredi soir à Castelginest à destination, pour la première fois, des parents d’élèves.

Harcèlement, violences, pornographie, escroquerie

Ce sont les quatre principaux dangers qui attendent les enfants sur la toile où ils vont chercher à assouvir un désir de liberté et un souhait d'expression mais où ils sont souvent livrés à eux mêmes. Les parents sont donc inquiets, et sont venus "chercher des informations", à l'instar de Fatima dont la fille a dix ans et "s'intéresse aux réseaux sociaux". Pour la gendarmerie, ce type de réunion est une première et, malgré les apparences, pas question de comparer internet au Chicago des années folles même si des sanctions peuvent rapidement tomber.

"À partir de treize ans, on peut être placé en garde à vue"

"Internet est un outil" rappelle le lieutenant Marine Caillon, qui dirige la brigade de Castelginest, à l'origine de cette soirée. "Comme on apprend à un enfant à ne pas mettre le doigt entre le clou et le marteau, il y a des règles pour utiliser internet en toute sécurité". La première d'entre elles c'est le dialogue permanent entre les parents et leurs enfants, même si Sandrine, venue avec son fils de douze ans reconnait que "dit par les gendarmes ça aura peut-être une portée plus importante". N’empêche, la délinquance sur internet est en pleine expansion et elle est parfois le fait des jeunes eux-mêmes, via les réseaux sociaux. D'où l'importance de leur rappeler qu'à partir de treize ans ils peuvent, comme les adultes, "être placés en garde à vue, aller en prison et payer une amende".

150 personnes ont assisté à cette première réunion, qui sera donc renouvelée dans les communes du nord-toulousain.

Le numéro national de protection des mineurs sur internet : 0 800 200 000