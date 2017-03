Toulouse : les riverains associés à la concertation autour de l'ex prison Saint-Michel

Jusqu'à présent, les représentants des comités de quartier étaient exclus des discussions autour du devenir de l'ancienne prison Saint-Michel. Désormais, ils seront associés aux services de l'Etat et de Toulouse Métropole dans des groupes de travail pour émettre leurs suggestions.

Ils craignaient d'être les grands oubliés du projet, et commençaient à s'impatienter. Les associations de riverains de l'ancienne prison vont désormais avoir leur mot à dire quant au devenir du site, fermé depuis 2009. C'est en fin de semaine dernière que les choses se sont décantées, à l'occasion de la présentation officielle aux associations de riverains de l'accord envisagé entre Toulouse Métropole et l'Etat pour la cession de l'ancien établissement pénitentiaire. Accord qui pourrait comprendre, en plus de la création d'un auditorium de 1900 places pour permettre à l'Orchestre National du Capitole d'organiser des concerts, la création de plusieurs centaines de logement in situ.

Les riverains vont pouvoir exprimer leurs besoins

Être enfin associé à la réflexion autour de l'avenir de l'ancienne prison, c'est un réel soulagement pour Guillaume Drijard, président du comité de quartier de Saint-Michel. "On était véritablement en attente de pouvoir faire part de notre analyse du site et des besoins qu'on exprime depuis tellement longtemps, comme la création d'espaces verts à l'intérieur du site. C'est vraiment quelque chose qui manque dans le quartier. La création d'une esplanade qui agrandirait le parvis de la station de métro Saint-Michel est aussi une demande très forte. On aimerait que ce lieu au potentiel incroyable redevienne vivant, créé du lien. ".

Guillaume Drijard, président du comité de quartier Saint-Michel, heureux de pouvoir enfin être associé au projet.

Des groupes de travail et de réflexion

Julien, fraîchement installé dans le quartier, suggère lui par exemple "la création de grands espaces, un peu à la sauce du coworking, très à la mode, mais avec un aspect social, participatif, associatif. Il faudrait faire de cet endroit un vrai grand lieu de rencontres, entre le plutôt populaire Saint-Michel, et le bourgeois quartier du Bousca, situé juste derrière l'ancienne prison. " Toutes ces réflexions, toutes ces pistes,les riverains pourront les exprimer lors de groupes de travail et de réflexion menés avec des urbanistes, mais aussi avec les services de la Métropole et de l'Etat. Ils dureront jusqu'au mois de juin.