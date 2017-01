Toulouse: les soldes c'est aussi sur internet, quelques conseils de prudence

Coup d'envoi ce mercredi des soldes d'hiver 2017. Ils vont durer six semaines. Des soldes qui s'effectuent de plus en plus sur internet où il convient de respecter quelques consignes de prudences pour éviter les arnaques rappelle la gendarmerie de Haute Garonne

En Haute Garonne comme dans la plupart des département de Métropole les soldes d'hiver débutent ce mercredi 11 janvier pour s'achever le 21 février. Pour éviter la cohue et de perdre trop de temps de plus en plus de consommateurs choisissent internet pour effectuer leurs achats. Mais attention la chasse aux bonnes affaires en ligne doit respecter quelques consignes de prudence

Ne pas acheter sur des sites inconnus

Sur sa page Facebook la gendarmerie de Haute Garonne rappelle quelques principes à respecter avant de sa lancer dans des achats sur internet à commencer par ne pas acheter sur des sites inconnus

les conseils de la gendarmerie de Haute Garonne - @gendarmerienationale

Spécialiste de cybersécurité, David Storia de la société "i-trust" de Labège près de Toulouse recommande au consommateur d'aller par lui même sur les sites marchands et non via des annonces sur Facebook ou des mails pour éviter les pièges des faux sites. "Dans la période des soldes, on va avoir une très grosse activité des hackeurs qui vont adresser des mails en se faisant passer pour votre banque et disant qu'un paiement ne s'est pas bien passer en vous invitant à cliquer sur un lien ou à donner vos coordonnées bancaires. Ne le faîtes pas, les banques ne procèdent jamais ainsi" explique David Storia

65% des e-acheteurs envisagent de faire les soldes sur internet

Selon un sondage CSA effectué pour la FEVAD ( fédération du e-commerce et des ventes à distance) 26 millions de français ( soit un million de plus qu'en 2016) envisagent d'utiliser internet pour les soldes d'hiver, principalement des 25-34 ans et 65% des e-acheteurs envisagent d'effectuer leurs achats soldés sur internet (+6% par rapport à l'an dernier)