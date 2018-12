Toulouse : manifestation tendue des lycéens ce jeudi

Les lycéens sont une nouvelle fois dans la rue ce jeudi pour protester contre la réforme du bac et contre Parcoursup. A Toulouse, ils comptent rejoindre les étudiants à la mi-journée.

Toulouse, France

Les lycéens se sont retrouvés quartier Saint-Cyprien dans la matinée. On déplore des feux de poubelle devant plusieurs établissements, dont le lycée Raymond Naves à Toulouse. A Colomiers, le lycée Victor Hugo est bloqué. Route de Saint-Simon à Toulouse, la situation devient tendue, les lycéens jettent des pierres sur des voitures et détruisent des abribus.

À #toulouse le cortège de #lyceens est rejoint par les éléves du lycée Déodat de Séverac. Des palettes ont été brûlées pic.twitter.com/mGWkv0sCNp — France Bleu Occitanie (@BleuOccitanie) December 6, 2018

Assemblée générale des étudiants à la mi-journée

Les lycéens ont fait une brève incursion sur la rocade toulousaine à hauteur de la Cépière dans la matinée. Des lycéens qui comptent rejoindre les étudiants de l'Université Jean-Jaurès, qui eux ont prévu une assemblée générale à la mi-journée pour décider d'éventuelles actions.

Les #lyceens viennent d'arriver à l'université Jean-Jaurès pour participer à l'assemblée générale des étudiants. #Toulousepic.twitter.com/YXuWCFL0GB — France Bleu Occitanie (@BleuOccitanie) December 6, 2018

Les #lyceens sont désormais plus de 500 route de Saint-Simon à #toulouse

Des pierres ont été jetées sur des voitures et les abris bus sur le chemin sont saccagés. pic.twitter.com/ITNwL1KBn1 — France Bleu Occitanie (@BleuOccitanie) December 6, 2018

Les transports en commun perturbés

Les transports en commun sont encore perturbés ce jeudi sur l'agglomération toulousaine. Les deux lignes du métro ne marquent pas tous les arrêts (Arènes et Paul Sabatier non desservis), le tram ne circule que partiellement et les bus sont parfois déviés voire suspendus.