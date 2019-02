Toulouse, France

C'est l'heure du premier bilan pour la brigade anti-incivilités lancée par la métropole de Toulouse en janvier 2018. Les ennemis de cette brigade n'ont pas changé : crottes de chien, mégots, urine sur la voie publique, sacs poubelles en vrac sur les trottoirs, encombrants, cartons et palettes des commerçants, etc. Au total, 1.677 procès-verbaux ont été dressés par la brigade anti-incivilités et la police municipale en 2018, c'est ce qu'annonce la Métropole ce mercredi 27 février.

Contre les cigarettes laissées sur le sol, les élus ont décidé de renouveler une opération de sensibilisation auprès des fumeurs : 50.000 cendriers de poche seront distribués d'ici la fin du mois de mars dans 300 bureaux de tabac de la Métropole. Emilion Esnault est en charge de la propreté à Toulouse Métropole : "Ça permet d'avoir toujours quelque chose sur soi pour ne pas jeter par terre. C'est un moyen pratique et pas moralisant pour sensibiliser sur le fait que jeter un mégot, c'est mauvais pour l'environnement." L'amende est de 68€ si vous êtes pris en flagrant délit en train de laisser votre vestige de cigarette sur la voie publique.

L'année dernière sur la métropole de Toulouse 403 procès-verbaux ont été dressés pour des vestiges de cigarettes, des crottes de chiens et des dépôts sauvages, 675 amendes pour des encombrants, des cartons, des palettes abandonnés par des commerçants et 599 pour des poubelles laissées en vrac sur les trottoirs, donc 1.677 procès-verbaux. Dix fois plus qu'en 2016. La Métropole explique que c'est l'hypercentre qui est le plus touché, et qu'il y aurait moins d'incivilités dans les quartiers résidentiels. En revanche aucune précision n'a été donnée sur ce qu'ont rapporté financièrement tous ces procès-verbaux l'année dernière.