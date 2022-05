Toulouse Métropole va-t-elle allonger la période de surveillance de baignade au lac de la Ramée ?

C'est peut-être une piste pour renforcer la sécurité et réduire les risques de noyades au lac de la Ramée de Tournefeuille où un lac où un adolescent de 14 ans est mort noyé fin avril. Toulouse Métropole pourrait réfléchir à étendre la période de surveillance de la baignade.

Avec la récente hausse des températures, de nombreuses personnes se baignent, en ce moment, à la Ramée. C'est pourtant interdit : la baignade ne sera autorisée, et surveillée, qu'entre le 9 juillet et le 27 août.

Certains usagers du lac demandent à ce que la surveillance de la baignade démarre plus tôt dans la saison, dès la fin du printemps. Un scénario que Toulouse Métropole, qui gère la base de loisirs de la Ramée, n'exclut pas dans un futur proche. Philippe Plantade est le vice-président en charge des sports et des bases de loisirs : "On s'aperçoit que le changement climatique occasionne des températures estivales plus tôt dans la saison. La Métropole va donc _étudier la possibilité d'ouvrir la baignade certains week-ends_, peut-être en mai ou en juin, selon des températures."

Philippe Plantade, le vice-président de Toulouse Métropole en charge des sports et des bases de loisirs. © Radio France - Claudia Calmel

"Nous allons étudier tout ça, _mais ça ne sera pas pour cette année_. On ne peut pas ouvrir une plage en un claquement de doigts. Il faut des sauveteurs, il faut un encadrement, il faut que la qualité de l'eau soit satisfaisante et que l'Agence Régionale de Santé nous donne les autorisations. Mais on va s'y pencher en octobre et on verra si on peut, l'année prochaine, ouvrir la plage un peu plus tôt."