Toulouse, France

Elles viennent d'ouvrir "L'Ouï Lire», c'est la première librairie en France spécialisée dans la langue des signes. Delphine et Nathalie, deux femmes atteintes de surdité ont eu l'idée d'ouvrir cette librairie à Toulouse, là où la communauté sourde est particulièrement importante. Les personnes sourdes peuvent y trouver des conseils de lecture en langue des signes, mais la librairie est aussi un lieu de rencontre entre le monde des sourds et celui des entendants.

L’accès au livre par la langue des signes

Depuis longtemps, Nathalie qui est bibliothécaire de formation et son amie Delphine avaient l’intention d’ouvrir cette librairie à Toulouse, une ville refuge pour la communauté sourde.

« Pour les personnes sourdes, l’accès à la lecture et à la littérature est difficile – explique Delphine – dans les librairies, il y a des animations, des dédicaces, des signatures, mais inaccessibles aux personnes sourdes qui se retrouvent décalées. Il y a beaucoup de sourds qui sont illettrés, cela vient de l’interdiction de la langue des signes, de l’obligation de l’oralisme. Cela commence à s’améliorer un petit peu. A Toulouse par exemple , il y a désormais des classes bilingues, donc les enfants maîtrisent le français désormais , mais il y a un besoin de conseil sur les livres , des livres peut être plus visuels, car la langue des signes est leur langue première, le français c’est la langue seconde pour les personnes sourdes, il faut donc trouver une connexion entre ces deux langues . On peut, nous, donner des outils pour avoir un accès plus facile à la lecture.»

Ouvrez la porte de la librairie "l'Ouï Lire" en langue des signes Copier

Littérature jeunesse

Outre les livres sur la langue des signes avec des images ou des QR code qui permettent de lire le livre en vidéo, la librairie propose des livres adaptés aux personnes dyslexiques, avec des lettres plus espacées, et toute une gamme de livres de littérature jeunesse. « Il y a les enfants qui rentrent, qui découvrent les livres et la langue des signes, ils n’ont aucune appréhension et transmettent cette découverte à leurs parents, c’est une belle sensibilisation. »

Dans la librairie , la discussion s'engage en langue des signes © Radio France - Olivier Lebrun

Un pont entre deux mondes

La librairie « l’Ouïe Lire » a aussi pour ambition d’ouvrir un peu le monde des entendants à celui des sourds.

« il faut que les mentalités évoluent – estime Nathalie – la France est très en retard par rapport aux Etats Unis ou au Canada ou presque tout le monde connait un minimum de langue des signes, les policiers, les administrations, les services sociaux. Tout le monde ne peut pas être bilingue en langue des signes, mais une petite base, ce serait l’idéal pour communiquer entre nous. »

La librairie «L’Ouï Lire » située en plein centre-ville de Toulouse rue Gambetta proposera bientôt des rencontres avec les auteurs et des lectures traduites en langue des signes. Elle compte lancer un site de vente en ligne de livres avec des vidéos signées.