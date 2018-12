Toulouse : ouverture du plus grand salon de l'alimentation d'Occitanie ce jeudi

Le salon "Regal", pour Rencontres gustatives, agricoles et ludiques, ouvre à partir de ce jeudi et jusqu'à dimanche. Le plus grand marché d'Occitanie espère connaître une aussi forte fréquentation que l'année dernière malgré le contexte actuel.

Toulouse, France

550 produits régionaux, 200 exposants, 100 animaux, c'est le début du salon Regal au parc des expositions de Toulouse ce jeudi 13 décembre. Cet événement est le plus grand marché de la région et ceux à quelques jours de Noël. Pour les exposants c'est l'occasion de rencontrer leurs clients ou d'expliquer leur travail, mais pas seulement. "L'objectif est de mettre en contact les producteurs mais aussi les filières, c'est-à-dire les gens qui transforment et qui amènent le produit, avec les consommateurs, explique Christophe Durand de l’inter-profession porcine d'Occitanie. Cela permet de sortir de débats cloisonnés."

45 000 entrées l'année dernière

La région espère attirer cette année au moins 45 000 personnes, c'est autant que l'année dernière. Mais avec le contexte actuel, les exposants s'inquiètent de la fréquentation. "Je me disais l'autre jour, il n'y aura personne à cause des gilets jaunes. Et maintenant, je me dis il n'y aura peut-être plus de gilets jaunes mais les gens seront inquiets par rapport à la médiatisation des attentats", s'interroge Florence Daviaud qui représente l'association des Fromagers fermiers et artisanaux des Pyrénées.

L'intérêt du salon est aussi éducatif. 5 000 enfants viennent dans le cadre de sorties scolaires. Mais comme pour la fréquentation, certains exposants craignent que là aussi les chiffres baissent "Il y a eu quelques bus qui ont été décommandés, expliquent François Tudela ingénieur de recherches sur les lapins. C'est un peu dommage. Nous, on est là pour expliquer les raisons de pourquoi on élève comme ça et quel est l'intérêt de consommer du lapin."

😋 #REGAL c'est le plus grand #marché d'#Occitanie et c'est à partir de demain !

Des #ProduitsLocaux, des recettes réalisées sous vos yeux par de grands chefs, des animations ludiques pour les petits et grands ...



C'est GRATUIT (sur inscription) 👉 https://t.co/RiGjMlIsjEpic.twitter.com/YjK1iHrh9x — Région Occitanie (@Occitanie) December 12, 2018

Mais du côté de la région, on se veut rassurant. Tout est prêt pour accueillir dans les meilleures conditions les visiteurs. "Il y avait les perturbations dû à l'approvisionnement. Il y avait quelques inquiétudes notamment du côté de la restauration. C'est estompé, c'est réglé, tempère Jean-Louis Cazaubon, vice-président de la région en charge de l'agroalimentaire. J'espère que la population sera au rendez-vous. C'est vraiment une chance unique pour les Toulousains mais pas que." Et pour attirer le plus de monde possible l'entrée est gratuite à partir de cette année.