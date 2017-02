Toulouse part en guerre contre les voitures tampons dans les parkings relais du métro

A partir du 27 février prochain les voitures qui stationnent en dehors des horaires de métro sur les 14 parkings relais de Toulouse pourront être verbalisées. Il s'agit ainsi de récupérer des places squattées au détriment des usagers des transports en commun

Toulouse et Tisséo se lance dans la chasse aux voitures tampons qui squattent les places des parkings relais . A partir du 27 février, les véhicules qui stationneront en dehors des horaires du métro ( entre 01h et 05h du matin en semaine, entre 03h et 05h le week end) pourront se voir verbaliser

1 000 voitures tampons

Les huit mille places de stationnement que comptent les quatorze parkings relais de Tisséo à Toulouse sont en principe destinés à encourager les automobilistes à utiliser les transports en communs, le métro en particulier, pas à servir de parking gratuit pour des véhicules qui y stationnent jour et nuit. Tisséo estime ainsi à 1 000 le nombre de places qui sont ainsi rendues indisponibles

Après quelques semaines de sensibilisation et d'avertissement, ces voitures qui passent la nuit sur les parkings relais en dehors des horaires du métro pourront se voir infliger une amende de 35 euros. La ville et le réseau de transport en commun réfléchissent à mettre en place un système afin de ne pas pénaliser les travailleurs de nuit.