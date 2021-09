C'est une première à Toulouse. Des centaines d'enfants qui descendent les Allées Jean-Jaurès à trottinette. La "Grande Course de trottinettes", habituellement organisée à Bordeaux, a eu lieu ce dimanche 26 septembre. Le but est de récolter des fonds pour la recherche sur les cancers pédiatriques.

Toulouse : plus de 200 enfants participent à une course de trottinettes contre le cancer

Casque, genouillères, maquillage et cape de super-héros. Sur la ligne de départ, plus de 200 enfants sont prêts à tout donner. Par petits groupes, ils s'élancent à toute vitesse, sous les yeux des parents qui les encouragent. Ce dimanche 26 septembre, les Allées Jean-Jaurès de Toulouse ont accueilli la Grande Course de trottinettes, pour la première fois.

"Mon père a eu l'idée de créer une course gratuite d'enfants "valides" qui trottinent pour les enfants atteints d'un cancer. Depuis 2013, on organise ça à Bordeaux, mais on a voulu se développer et on a choisi Toulouse. Les fonds récoltés grâce à nos partenaires iront à la recherche sur les cancers pédiatriques", explique Guillaume Sibé, président de l'association "Nire Laguna Thomas", qui organise la course.

La mascotte met l'ambiance, fait patienter les enfants et donne le départ de chaque course. © Radio France - Léa Dubost

Sensibiliser parents et enfants

Qu'ils aient gagné ou pas, à la fin, les enfants sont tous ravis d'avoir participé. Et globalement, ils savent pourquoi ils le font. "On nous a expliqué que c'était pour récolter de l'argent contre le cancer des enfants. J'ai trouvé ça bien", confie Yohan, 9 ans. C'est pour cela que sa maman a voulu l'inscrire, pour passer un bon moment en famille, mais aussi pour sensibiliser ses enfants et aider cette cause.

"Le but, c'est de sensibiliser les familles, via les stands de partenaires et celui de la Ligue contre le cancer. Chaque année, on voit des enfants qui repartent sans avoir gagné, mais qui nous disent : au moins, on a aidé la recherche. C'est vraiment important pour nous", poursuit l'organisateur.

Grâce à cette Grande course de trottinettes, 120.000 euros ont été récoltés pour lutter contre les cancers pédiatriques, depuis 2013.