Toulouse, plus grande caserne de sapeurs-pompiers de France

La ville rose va vivre du 4 au 8 octobre 2023 au rythme du congrès national des sapeurs-pompiers. Plus de 80 000 visiteurs, 3 000 congressistes et 500 exposants sont attendus. C'est la 129ème édition et la toute première fois que cet événement se tient en Haute-Garonne. Un congrès gratuit, ouvert à tous, enfants compris, sur deux sites : au MEET à Aussonne et en centre ville des allées Jules Guesde jusqu'au Grand Rond.

Soldats du feu, soldats de la vie, soldats du climat

Pendant ces cinq jours Il y aura des animations, des conférences, des ateliers ludiques pour apprendre par exemple à manipuler un extincteur ou à passer un message d'alerte aux secours, un village Innovation pour découvrir les véhicules dernier cri etc.

Une véritable vitrine pour cette corporation qui s'adapte en permanence. Aujourd'hui les pompiers ne sont pas que des soldats du feu, ce sont aussi des soldats de la vie - en première ligne lors de la pandémie de Covid - et des soldats du climat - les premiers sur zone lorsque surviennent tornades, inondations ou mégafeux** - rapporte le contrôle général Sébastien Vergé, directeur du service départemental des sapeurs pompiers de Haute-Garonne : "notre profession se complexifie, au départ soldats du feu, on s'est transformé en soldats de la vie avec des actions particulièrement importantes lors de la pandémie de Covid et aujourd'hui en soldats du climat avec des événements climatiques de plus en plus nombreux, importants et localisés en France et au-delà."

Inciter les employeurs à laisser partir en intervention les pompiers volontaires sur leur temps de travail

En Haute-Garonne la corporation ne cesse de voir ses effectifs de pompiers volontaires augmenter. Ils étaient 1400 il y a 4 ans, ils sont 1881 aujourd'hui. Mais cela ne fait pas tout, encore faut t'il qu'ils soient disponibles. Sébastien Vincini est le président du conseil départemental de Haute-Garonne, c'est sa collectivité qui a en charge la gestion du SDIS, service départemental des sapeurs pompiers de Haute-Garonne. Sébastien Vincini incite les employeurs à avoir des sapeurs-pompiers volontaires dans leurs effectifs et à faciliter les départs en intervention : "on a besoin de plus de disponibilité de celles et ceux qui sont engagés car les interventions n'arrivent pas que le soir quand on a fini son travail. Faute de disponibilité cela rallonge le temps des interventions, les employeurs ne laissent pas toujours du temps aux volontaires pour être disponibles. Quand le bip sonne il faut qu'il puissent partir en courant."

Le président du conseil départemental plaide pour des dispositifs fiscaux en direction des employeurs qui libèrent leurs salariés

En Haute-Garonne il est possible d'être jeune pompier dès 13 ans et pompier volontaire jusqu'à 55 ans.