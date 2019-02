Toulouse : plusieurs centaines de personnes rassemblées à Toulouse contre l'antisémitisme

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées mardi soir à Toulouse, devant le Mémorial de la Shoah, à Toulouse pour dire non à l'antisémitisme. Un rassemblement à l'appel d'une vingtaine de partis politiques, mais auquel beaucoup de simples citoyens ont participé.

Toulouse, France

L'appel au rassemblement a été lancé par le PS, suivi par une vingtaine de partis politiques, et certains craignaient que les Toulousains anonymes ne suivent pas, mais ils ont suivi. Il y avait plusieurs centaines de personnes ce mardi soir au pied du Mémorial de la Shoah, à côté du Grand Rond. Le lieu n'est pas central, ni passant, mais beaucoup d'anonymes ont répondu présent : des gens issus de la communauté juive, mais aussi beaucoup d'autres Toulousains, de toutes confessions, de tous horizons.

La sculpture du mémorial de la Shoah © Radio France - Vanessa Marguet

Durant ce rassemblement très calme, les responsables politiques se sont rassemblés à l'intérieur de la sculpture centrale du Mémorial, en cercle. Tous les autres participants étaient répartis tout autour. Il n'y a pas eu de prises de paroles, ni de banderoles. Une jeune femme est venue égrener les noms de toutes les victimes de l'antisémitisme en France depuis 2000 et notamment les victimes de Mohamed Merah à l'école Juive Ohr Torah en 2012 : Myriam Monsonégo, Gabriel Sandler, Arié Sandler et Jonathan Sandler.

Les représentants d'une vingtaine de partis politiques étaient présents. © Radio France - Vanessa Marguet

Le public a ensuite entonné une Marseillaise avant d'applaudir. Parmi les personnes présentes, Lucienne une femme d'une soixantaine d'années issue de la communauté juive. Elle tenait à être là, car elle souffre de voir les insultes et les actes antisémites repartir à la hausse en France, elle qui en a fait les frais quand elle était plus jeune, qui s'est fait "cracher dessus et insulter" par un supérieur dans un magasin où elle travaillait.

Encore tout à l'heure 96 tombes profanées en Alsace... Des balles sur une synagogue à Sarcelles. Il y a une ambiance générale, un ensemble d'événements. Je ne pensais pas vivre ça en 2019 - Lucienne

De son côté, Grégory un autre membre de la communauté juive explique lui, qu'il a sa kippa dans son sac, mais qu'il "hésite à la sortir", même dans ce genre de rassemblement. Il dit aussi que ça fait du bien de voir "tout ce monde" rassemblé pour dénoncer l'antisémitisme. Il y a des gens de tous horizons dans l'assistance. Nora est venue exprès après le travail. Fabienne, elle, a pris sa voiture depuis le Lauragais, pour dire son indignation.