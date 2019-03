Toulouse : polémique sur l’installation d’une aire de grand passage pour les gens du voyage

Tournefeuille, France

Un couac dans l'installation des aires de grand passage sur l'agglomération toulousaine. Depuis 2017, les 37 maires du Grand Toulouse ont décidés d'un tirage au sort pour l'implantation tournante chaque été de deux aires de grand passage qui accueillent 200 à 300 caravanes pour les rassemblements religieux des gens du voyage. L'une doit se trouver sur le territoire de la Ville de Toulouse, l’autre sur une des autres communes de la Métropole. Il s'agit d'éviter les campements sauvages.

Tournefeuille au tirage au sort

Cette année, c'est Tournefeuille qui a été choisie. L'aire de grand passage doit s'installer de mai à octobre sur la base de loisir de La Ramée. Mais le maire socialiste Dominique Fouchier n'en veut pas. Il estime que son installation est incompatible avec les activités de loisir, sur cette zone déjà occupée par de nombreux campements illégaux.

Trop de caravanes dans le quartier

Le maire précise qu’il n’est pas contre le principe de ces aires tournantes de grand passage qu’il a accepté, mais pour lui, le choix de la base de loisirs de la Ramée n’est à ce jour plus adaptée. « Elle a connu un fort développement de son activité avec des manifestations sportives et festives qui ont été triplées en deux ans. Depuis ces deux dernières années, les riverains et les utilisateurs de la base ont été confrontés à une telle croissance d’occupations illégales que la cohabitation avec les gens du voyage s’en trouve extrêmement tendue. En outre, l’installation illicite de centaines de caravanes à proximité immédiate, sur le secteur Guilhermy et ce, en permanence depuis plusieurs années, rend impossible l’acceptation de cette aire par les Tournefeuillais. »

Difficile à expliquer aux électeurs

Une protestation du maire de Tournefeuille qui surprend Julie Escudier, la présidente de la commission Cohésion sociale, chargée des aires de grands passage à Toulouse Métropole.

« le principe de ces aires tournantes a été adopté par l’ensemble des maires des 37 communes de la Métropole à l’unanimité en 2016. Les maires précédents de Balma, Quint-Fonsegrives, de Castelginest ont accueilli sans difficulté les deux années précédentes des grands passages. Ils ont joué le jeu de la solidarité. Et là, grande surprise, le maire de Tournefeuille se positionne, alors qu’il est informé depuis toujours et qu’il a fait le choix lui-même de ce terrain. Peut-être a-t-il du mal à l’expliquer à ses électeurs ! »

Toulouse Métropole a fait une concession, l'aire de grand passage de la Ramée sera ouverte en Mai et Juin seulement, pour ne pas gêner les activités de loisir. Entre Juillet et Octobre, c’est l’aire de Paléficat à l'Est de Toulouse qui prendra le relais pour l'accueil des caravanes.

La pression des riverains

Chaque année, l'installation de ses aires de grand passage provisoires pour les gens du voyage déclenche une levée de bouclier des riverains.

Nous sommes dans un quartier résidentiel de Tournefeuille, des maison cossues qui bordent la base de loisir de la Ramée. Bruno Lombardo, président des riverains de la rue du Manoir estime qu'il y a déjà trop de caravanes dans le quartier

« Nous sommes très sollicités, nous avons depuis deux ans des campements illégaux dans un rayon de deux kilométres. On sait très bien qu’un tirage au sort a été effectué, on sait très bien qu’il faut aussi participer à l’accueil de ces familles, mais pas à n’importe quel prix et dans n’importe quelle condition, et surtout pas quand cela nous est imposé. »

Le maire de Tournefeuille les a entendu. Après ces protestations, Toulouse Métropole a décidé qu'au-delà de Mai et Juin, les accueils de grand passage seront transférés sur la zone de Paléficat à l'Est de Toulouse, près de Borderouge. Mais là encore , les riverains déjà confrontés à des campements illégaux sont bien décidés à s'y opposer.

L’autre fois, un camion est venu avec une pelle mécanique, on l’a fait sortir du terrain » - lance Pascal Noirot, la présidente de "mieux vivre à Paleficat".

« On est très dissuasif. On ne veut pas de ce terrain, d’autant plus que les gens du voyage ne sont pas stupides, c’est un endroit où leurs caravanes vont s’enfoncer. On leur donne des aires, soit à côté de la poubelle, soit dans des endroits inondables, et là sur cette ancienne zone maraîchère, à mon avis, c’est inondable ».

Malgré tout, le principe de ces aires tournantes est désormais admis par les 37 maires de Toulouse Métropole.