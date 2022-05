Toulouse : poursuivi pour provocation à la haine l'imam Tataï clame son pacifisme

Relaxé en première instance par le tribunal correctionnel, l'imam Tataï, qui officie dans la plus grande mosquée de Toulouse, est entendu par la cour d'appel ce lundi pour "provocation à la haine ou à la violence en raison de l'origine ou de l'appartenance à une ethnie, une race ou une religion déterminée. "

Dans un prêche prononcé le vendredi 15 décembre 2017 à la mosquée d'Empalot, il déclare en langue arabe, selon le texte traduit en anglais : "Le prophète nous a parlé de la bataille finale et décisive : le jugement dernier ne viendra pas jusqu'à ce que les musulmans combattent les juifs."

Imam Tataï : "Je suis pacifiste"

Longuement interrogé par les avocats des parties civiles, l'imam Tataï s'est justifié : "Des propos qui ne visent pas un groupe de personnes. Je suis pacifiste. J'ai mieux qu'une vidéo qui me montre dire ça : toutes les générations que j'ai éduquées. Personne n'est allé combattre en Syrie ou en Irak. Les mauvaises interprétations m'ont conduit ici", assure-t-il.

L'imam Chalghoumi, présent à l'audience

Fait marquant de ce procès en appel, la présenceHassen Chalghoumi, l'imam de Drancy, une des figures de l'Islam en France. Un religieux qui fait l'objet de vives critiques et de menaces de mort car il prône un Islam modéré et rejette l'intégrisme religieux. Protégé par le Ministère de l'Intérieur, sa famille habite à l'étranger. L'imam Chalghoumi qui justifie sa présence par la stupeur ressentie en entendant le prêche de l'imam toulousain. "En 2017, j'ai entendu cette polémique. Dès que j'ai la vidéo, c'était incroyable. Les propos tenus ? Je les ai montrés à 80 imams, tout le monde l'a condamné. Merah, les frères Kouachi... Tous ces assassins. D'où ça vient ? C'est comme ça qu'on prépare des gens qui ont tant de haine. Ce discours victimaire divise et tue."

L'imam Chalghoumi à Toulouse. © Radio France - Julien Balidas