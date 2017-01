Toulouse : premier dimanche pour le marché de Saint-Sernin aux allées Jules-Guesde

Véritable institution à Toulouse, le marché aux puces de Saint-Sernin à fait ses bagages, en raison notamment des travaux qui seront réalisés autour de la basilique. Depuis le dimanche 8 janvier, il s'est installé au niveau des allées Jules-Guesde.

C'est une des nouveautés de ce début d'année à Toulouse. Le marché aux puces de Saint-Sernin, et ses 240 commerçants, traditionnellement installé autour de la basilique a été prié de déménager fait ses valises, en raison du chantier de rénovation de trois ans de la place. Si un temps il a été envisagé de déménager au cours Dillon, puis à côté du Stadium sur l'île du Ramier, le marché Saint-Sernin a atterri sur les allées Paul Feuga et Jules-Guesde (toujours de 7h à 14 h).

Des habitués fidèles... et de nouveaux clients

Du côté des clients, habitués de Saint Sernin ou non d'ailleurs, on accueille ce déménagement de manière mitigée. Certains saluent la disposition du marché en ligne droite, le fait que cela permet d'animer le quartier, et pour les commerçants ça ouvre les portes à une nouvelle clientèle. Pour d'autres clients en revanche, le marché de Saint-Sernin a perdu de son charme, excentré dans la ville. Mais pour la plupart, ils sont d'accord sur une chose : seul le temps permettra de voir si le succès est au rendez-vous.

L'avis mitigé des client du marché, habitués ou non de Saint-Sernin Partager le son sur : Copier

Des contreparties pour les exposants

Pour les commerçants, qui ont eu du mal à bouger, il a fallu accepter ce changement. "Le cadre est sympa, ça c'est sûr. Il nous faudra deux, trois dimanche pour vraiment se lancer" reconnait Nadia, qui vend ses olives, ses épices et autres condiments à Saint-Sernin depuis quinze ans. "Il a surtout fallu rassurer les anciens clients, explique Assan, vendeur de sous-vêtements. Ils nous ont demandé pourquoi on quittait l'hyper centre, mais je pense que c'est mieux pour eux maintenant, c'est plus sécurisé." Les commerçants qui notent tout de même de nouveaux clients dans les allées du marché. L'occasion pour certains de monter en gamme, de proposer des produits de marques, pour attirer une clientèle différente que celle de Saint-Sernin.

Un premier dimanche sur les allées Jules-Guesde pour le marché de Saint-Sernin. Reportage Partager le son sur : Copier

En contrepartie de ce déménagement, les exposants ont dû accepter de réduire la taille de leurs stands, de ne pas stationner leur camions sur les allées et de faire attention à la propreté des lieux, sous peine de sanction de la part de la mairie.