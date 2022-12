Toulouse : Près de 350 personnes se mobilisent ce samedi pour soutenir la cause iranienne

Le slogan "Femme Vie Liberté" résonnait en début d'après-midi devant le Monument aux morts, à côtés des Allées François Verdier, à Toulouse. Près de 350 personnes ont répondu à l'appel des associations pour soutenir l'Iran.

Se mobiliser pour ses proches

Parmi la foule de manifestants, Caroline, une pancarte à la main, est de toutes les manifestations depuis deux mois. Elle habite à Bordeaux, elle est venue en bus. Son compagnon est iranien, une partie de ses amis le sont aussi, elle se sent particulièrement concernée : "moi j'ai le beau rôle, je suis française, je suis née dans une démocratie. Je crois qu'on a une chance inouïe"

Caroline et son compagnon iranien sont pacsés depuis deux ans maintenant et vivent à Bordeaux © Radio France - Alexandra Lagarde

Massoud aussi mesure la chance qu'il a d'avoir quitté l'Iran il y a cinq ans pour venir étudier en France les sciences humaines. Aujourd'hui il est web développeur à Toulouse mais il a tout de même vécu près de 30 ans sous la république islamique iranienne. Quand les premières manifestations sont apparues en septembre dernier en Iran, il n'en revenait pas. "C'est un rêve qui est en train de se réaliser. Je me mobilise aujourd'hui pour mes proches et amis en Iran qui se mobilisent aussi et sont en danger. C'est la moindre des choses que je peux faire pour leur dire : 'je suis avec vous', même si je suis loin géographiquement."

Exilée en France depuis 6 ans maintenant, cette jeune iranienne de 26 ans, a perdu deux de ses amis en Iran depuis le début des manifestations mi-septembre. © Radio France - Alexandra Lagarde

Debout sur l'un des piliers du Monument aux morts, Ingamé, 26 ans, s'époumone. Elle vient de Montpellier, elle est exilée en France depuis six ans maintenant. Toute sa famille et ses amis sont restés en Iran, manifester tous les week-ends et la seule manière qu'elle a trouvé aussi pour les soutenir : "j'ai perdu deux amis en Iran depuis le début des manifestations. C'est peut-être aussi pour ça que ma voix est d'autant plus forte. Je ne peux pas m'arrêter, je ne peux pas rien dire. C'est mon devoir de porter la voix des gens qui sont victimes."