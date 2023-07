Toulouse, quartier Bagatelle : c'est le début des vacances, mais certains restent là

L'école, c'est fini depuis vendredi dernier. C'est le début des vacances, mais pour certains ce sera des vacances sur place. Comment vit on, à Toulouse, dans les quartiers toulousains, ce début de vacances scolaires après les épisodes de violences urbaines récents ? Illustration quartier Bagatelle.

ⓘ Publicité

Un été passé au fil des animations du centre de loisirs

Pendant les émeutes Bagatelle a eu son lot de voitures et de poubelles brûlées. Desservi par la ligne A du métro toulousain Bagatelle c'est 5000 habitants, 16% de chômage et un revenu annuel moyen par habitant de 8670 euros de revenus. Vendredi 7 juillet, premier soir des vacances scolaires la maison de quartier a retenti des cris d'enfants, un espace ludique était ouvert, deux CLAE (centre de loisirs associés à une école) ont investi les lieux.

Des jeux fournis par l'association Ludimonde

Une petite table deux chaises, un plateau en bois et un dé, grâce aux jeux de société fourni par l'association Ludimonde Nadine 8 ans joue à Barricades avec son animateur Roland et cette maman, Priscilla, trouve l'instant sympa et utile : "ça occupe les enfants hors des écrans, sinon il ne pensent qu'à ça".

Un moment de convivialité entre petits et grands, dans un quartier calme en apparence, qui vient de subir plusieurs jours d'émeutes et qui n'est pas réjouissant tous les jours raconte Khadidja, mère des 3 enfants, 2 ans et demi 6 et 11 ans. Il y a les rodéos et pas que : "on a aussi tous les jours des feux d'artifice à minuit, 1h, 2h du matin, c'est pas bien pour les enfants qui se réveillent et font des cauchemars."

Pour Khadidja et sa famille, l'été se passera en grande partie dans le quartier : 'on va rester ici, on ne va pas bouger",

avec quelques jours d'escapade jamais bien loin : "il y a la mer, les lacs, les piscines, on fera de petites sorties, des pic-nics."

5 jours à la montagne facturés entre 35 et 40 euros

Yannick Rakotoarivony est le directeur du centre de loisirs de l'école élémentaire Falcucci de Bagatelle. La dernière semaine de juillet il emmène une vingtaine d'enfants dans les Pyrénées à des prix mini. 5 jours avec au menu accrobranche, piscine, cheval et balade, facturés aux parents entre 35 et 40 euros : "on s'adapte à notre public, que ce ne soit pas un frein car on a des fratries et même avec des prix petits des failles ont du mal à payer le séjour." Observateur du quartier depuis plus de 20 ans il sait que "il y a beaucoup de pauvreté, beaucoup de chômage, très peu de mixité, des gens qui sortent très peu du quartier", mais il souligne aussi les aspects positifs : "certains enfants vivent une belle enfance grâce au vivre ensemble, et aux gens qui ont l'habitude de vivre dehors, ça donne un côté convivial."

Yannick Rakotoarivony, le directeur du centre de loisirs de l'école élémentaire Falcucci. © Radio France - Pascale Danyel

Pas de mélange avec les Toulousains du centre ville

Perrine est responsable du centre social ASSQOT au cœur de Bagatelle. Elle accueille 300 familles adhérentes, soit environ 1000 personnes. L'été les trois parcs du quartier vivent au rythme d'animations : guinguettes, cabaret poétique. L'événement s'appelle " A la croisée des parcs ", c'est cette année la 4ème édition., des moments de convivialité malheureusement en vase clos sans mélange avec les Toulousains du centre ville souligne t'elle : "il n'y a pas grand monde qui vient ici et peut-être encore moins à la faveur des événements de ces derniers jours et c'est bien dommage car on a toujours besoin de rencontres et ça donne une autre image des quartiers".

Et de lancer l'invitation : "on invite à passer le fleuve, à nous rejoindre sus les frondaisons des arbres et découvrir ces quartiers".

Quartier Bagatelle, vendredi 7 juillet. © Radio France - Pascale Danyel