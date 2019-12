Toulouse reste la ville de France qui attire le plus d'habitants chaque année

La croissance démographique s'accélère dans le centre-ville de Toulouse et se maintient dans sa banlieue. Avec plus de 5 200 habitants supplémentaires chaque année, en 2012 et 2017, elle reste la ville de France avec la plus forte croissance absolue devant Lyon et Nantes.

Comme chaque fin d'année, l'INSEE dévoile ses chiffres de la démographie en Occitanie qui compte 5 845 102 habitants au 1er janvier 2017. Notre région reste la cinquième des 13 régions métropolitaines par sa population. Sa croissance démographique annuelle, liée à un fort solde migratoire (le nombre d'arrivée est supérieur au nombre de départs) est deux fois supérieure à celle observée en moyenne en Métropole. Cette dynamique démographique est particulièrement prononcée au cœur des grandes agglomérations.

Toulouse et la Haute-Garonne en tête du palmarès

Au premier rang desquelles Toulouse dont la population grossit de 1.1% chaque année, en moyenne. Ça représente un gain de plus de 5 200 habitants et en fait toujours la ville de France avec la plus forte croissance absolue devant Lyon et Nantes. Le département de la Haute-Garonne et ses 1 362 672 habitants est aussi le plus peuplé de la région et en gagne, chaque année, près de 17 000 de plus. Sur les 16 communes de plus de 10 000 habitants du département, 14 se situent dans l'agglomération de Toulouse. La deuxième aire urbaine haut-garonnaise est celle de Saint-Gaudens qui connaît aussi une croissance annuelle de 0.3% d'habitants.

Derrière, sur le territoire midi-pyrénéen, le Tarn (5ème département le plus peuplé d'Occitanie) compte 387 890 habitants et montre une forte croissance, grâce au dynamisme de l'axe Toulouse-Albi et l'influence toulousaine, le long de la limite avec la Haute-Garonne. La population augmente aussi autour d'Albi et de Castres. Avec 279 206 habitants, l'Aveyron arrive 3ème sur le podium ex Midi-Pyrénées, 7ème dans toute la région Occitanie.

