Toulouse : si le plan local d'urbanisme est annulé "ce serait une petite catastrophe industrielle"

Le tribunal administratif se penche ce mercredi sur le plan local d'urbanisme de Toulouse Métropole. S'il est annulé comme le préconise le rapporteur public ce serait, un mois après l'annulation du plan de déplacement urbain de Toulouse, un "nouveau camouflet pour Jean-Luc Moudenc". Et pas que.

La journée s'annonce très longue ce mercredi au tribunal administratif de Toulouse. Le plan local d'urbanisme de Toulouse Métropole, attaqué par une quarantaine de particuliers et d'associations pourrait bien être annulé. C'est en tout cas ce que préconise le rapporteur public. Ses préconisations sont en général suivies à 90% par les juges. Après l'annulation du plan de déplacement urbain de Toulouse le 22 janvier dernier, ce serait un sacré nouveau coup dur. C'est toute la politique d'urbanisme et d'habitat des 37 communes de Toulouse Métropole qu'il faudrait alors revoir.

"Ce serait très lourd de conséquences financières"

Prenez par exemple ce projet immobilier à proximité du cimetière Terre Cabade dans le centre de Toulouse en lieu et place d'anciens entrepôts désaffectés, ou encore ces bâtiments agricoles qui tombent en ruine à Cugnaux où le plan local d'urbanisme prévoit de faire passer une deux fois trois voies... et bien si le juge décide de suivre le rapporteur public, tout devra être remis à plat. "C'est embêtant pour la collectivité", ce serait "très lourd de conséquences financières pour Toulouse Métropole, mais aussi pour les promoteurs immobiliers" soulignent plusieurs observateurs du dossier. L'un des avocats de requérants parle de "petite catastrophe industrielle". Un autre précise que cela "impacterait toutes les demandes d'autorisation de construire en cours". Presque toutes en fait car la Tour Occitanie, elle, est en dehors de cette procédure. Ce projet de gratte-ciel de 150 mètres de haut à Matabiau au permis de construire contesté est rendu possible par l'ancien plan local d'urbanisme.

"Un camouflet pour Jean-Luc Moudenc

Pour le conseiller métropolitain du groupe Alternative Citoyenne, François Piquemal, l'annulation du plan local d'urbanisme serait un nouveau camouflet pour Jean-Luc Moudenc :

Ce serait un camouflet pour Jean-Luc Moudenc, qui manque de vision sur la politique urbanistique et immobilière, avec des quartiers qui se construisent de manière incohérente"

L'opposant enfonce le cou :

C'est inquiétant pour les finances de la collectivité mais aussi pour le tissu économique avec les promoteurs immobiliers qui emploient du monde dans les bureaux d'études, les architectes, les salariés et les ouvriers"

Sollicité, Jean-Luc Moudenc n'a pas souhaité répondre à nos questions, il explique attendre la décision du tribunal. L'audience débute à 8h45.