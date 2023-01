Toulouse soutient le Dry January pour "réfléchir" à sa consommation d'alcool

Après les excès des fêtes, c'est le Dry January. Cette campagne de santé publique incite à l'absence de consommation d'alcool durant tout le mois de janvier. À l’origine, il s'agit d'une expérience britannique lancée par Alcohol Change UK en 2013.

Soutien de la ville de Toulouse

Officiellement l’Etat n’est toujours pas partenaire de l’événement ( en 2019, il avait même retiré son partenariat au dernier moment ) mais des grandes villes le soutiennent. Toulouse Métropole vient de publier un message sur son site (à l’instar de Grenoble, Lyon, Nantes et tout début janvier, Paris.)

Et puis, pour la première fois Santé Publique France, en partenariat avec le Ministère de la santé, a lancé du 9 au 31 janvier un dispositif "d’accompagnement, de relais d’informations et de partage d’astuces pour prendre conscience de sa consommation d’alcool et la diminuer. Santé Publique France met ainsi en exergue, à travers une campagne pub : " La bonne santé n’a rien à voir avec l’alcool".

Beaucoup de 18 – 35 ans

Chaque année, environ 10 % des Français participent au "Dry January" selon l'association qui portent l'initiative. L’année dernière, les organisateurs de la campagne ont même relevé une hausse de 15 % des téléchargements de l’application Try Dry, qui accompagne ceux souhaitant réfléchir à leur consommation d’alcool. Une démarche qui touche surtout les jeunes. En 2020, 35 % des 18-35 ans ont tenté l’expérience ( et les femmes sont aussi majoritaires avec 58 % ).

Pris au sérieux

Dans le sud-ouest, où on produit du vin, évidemment, ce « dry january » n'est pas forcément vu d'un bon œil. La profession a bien entendu les spots qui tournent ces derniers temps sur les antennes radio et télé. "Se souhaiter la bonne santé, oui, mais sans alcool, c’est mieux ! "

Pour Benjamin Piccoli, le directeur de la maison de vins des Fronton, il faut être attentif. Il estime qu’avec le temps, cette campagne pourrait, comme le mois sans tabac, prendre de l'ampleur. "On ne peut pas dire que le Dry January ce n'est que des Bobos dans les centres villes. Ca touche tout le monde et s'est porté médiatiquement. Il faut qu'on en tienne compte en prônant une consommation responsable. On dit pas qu'il faut pas consommer pendant un mois mais qu'il faut consommer tout le temps avec modération. C'est plus important que de faire un jeun d'alcool et ensuite de consommer n'importe comment". Mais on sent toutefois l'inquiétude de la profession : " Si tout le monde s'arrête pendant un mois sur douze, ca pourrait avoir des conséquences économiques importantes, dans une filière qui ne va pas très bien." Pour le moment, les viticulteurs ne voit pas l'impact du "Dry January", pas plus que les bars interrogés.

Boissons sans alcool

Dans les rayons, alors que les ventes de vin chutent, les propositions sans alcool se multiplient. Mathieu Daupleix est brasseur à Gaillac. C'est lui qui a fondé la marque de bière artisanale la Berlue. Pour le moment... il n'a pas encore de bière sans alcool dans son catalogue. Mais il y travaille. Une responsabilité sociétale dit-il.

En France, le nombre de morts dû à l’alcool est estimé à 41 000 par an (75 000 pour le tabac) par Santé publique France.