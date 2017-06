Toulouse : un 14 Juillet sous très haute surveillance

Comme pour la fête de la musique, la ville de Toulouse met en place un périmètre de sécurité élargi tout autour du site où 300 000 toulousains vont assister au feu d’artifice du 14 Juillet au bord de la Garonne.

Un an après les événements dramatiques de Nice, la mairie de Toulouse a décidé de renforcer le dispositif de sécurité autour de la prairie des Filtres où l'on attend 300 000 personnes le soir du 14 Juillet pour assister au grand feux d'artifice tiré depuis la Garonne.

L’an dernier déjà, des camions avaient été positionnés par la mairie de Toulouse sur les principaux points d’accès, pour éviter toute intrusion de véhicule. Cette année, le périmètre de sécurité interdit aux voitures sera élargi, et la foule sera fouillée bien en amont du site.

Des points de contrôle et des fouilles

Des blocs en béton et des barrières de sécurité vont être disposés sur un très large périmètre.C'est tout le secteur de la Daurade au Pont Neuf et jusqu’au Pont Saint Michel, et du Cour Dillon au Quai de Tounis qui sera sous contrôle. Pour accéder au site, il faudra passer par 4 entrées principales, 5 entrées secondaires, ou vous serez fouillé par des agents de sécurité bien avant le site de la prairie des Filtres. Evitez de venir avec un couteau dans votre poche, les bouteilles seront également interdites.

100 000 € consacrés à la sécurité

Les accès piétons seront ouvert dès 16 heures, pour permettra à la foule de passer les fouilles et les points de contrôle, deux heures avant le grand concert, dont la vedette sera David Guetta. 300 000 toulousains assisteront à partir de 22h30 au feu d'artifice tiré depuis 20 barges sur la Garonne. Entre agents de la police nationale, de la police municipale, et des agents de sécurité rétribués par la mairie, le dispositif de sécurité à un coût, évalué à 100 000 € pour cette soirée du 14 Juillet, dont le budget total avoisine les 800 000 €.

« Pour les personnes et pour les véhicules, il y a une sécurité absolument maximum » - assure Francis Grass - l'adjoint à la culture à la mairie de Toulouse.

La scène du concert du 14 Juillet sur la prairie des filtres - @mairie Toulouse

David Guetta met le feu

Cette année, David Guetta sera l'invité star du concert de la Fête de la Musique sur la grande scène de la prairie des filtres à partir de 18h, il y aura aussi Feder, Maître Gims, Black M , Tal et les rappeurs toulousains Big Flo et Oli.

A 22h30, le feu d'artifice sera tiré par Lacroix-Ruggieri depuis 20 barges au milieu de la Garonne, un mur d’artifice grandiose de 500 mètres de long qui sera visible à 360° depuis le Pont Neuf, le pont Saint-Michel, le Pont Saint-Pierre, la prairie des filtres et le quai de Tounis. Cette année, il aura pour thème "les années 80".

La veille, le 13 Juillet, ce sera la grande fête au bord du Lac de la Reynerie, avec là encore un feu d'artifice à 22h30. Le soir du 13 Juillet, c'est également le traditionnel bal des pompiers sur les Allées Paul-Sabatier.