Toulouse : un bus Tisséo piégé dans une impressionnante fuite d'eau quartier Matabiau

L'incident a eu lieu samedi 7 janvier dans l'après-midi, à l'angle de l'avenue de Lyon et du boulevard des Minimes. En cause, une grosse fuite d'eau liée à l'explosion d'une canalisation, qui a a créé une belle pagaille dans le quartier.

C'est un incident peu commun qui s'est passé à Toulouse ce samedi 7 janvier en début d'après-midi. Un bus Tisséo, l'arrière train engouffré dans un trou, aux alentours de 13h45, à l'angle de l'avenue de Lyon et du boulevard des Minimes. En cause, une grosse fuite d'eau liée à l'explosion d'une canalisation, sans doute à cause du froid.

Aucun passagers n'était présent dans le bus au moment de l'incident. © Radio France - Stéphane Garcia

A l'intérieur du car, pas de blessé car il n'y avait pas de passager au moment de l'incident. Plus de peur que de mal pour le conducteur au volant. Par contre dans les rues toulousaines, cet incident a été à l'origine d'une véritable pagaille. Toutes les rues à proximité ont très vite été inondées, jusqu'à 30 cm par exemple rue du Maroc. Pendant plus d'une heure, jusqu'à 15h30, les pompiers sont intervenus avec un camion pour absorbé toute l'eau présente dans le quartier, sous le regard des passants qui ont posté les photos sur les réseaux sociaux.

Wokay! Ça c'est du gros trou d'eau boulevard des minimes. Crevasse ouverte en prime #Toulouse pic.twitter.com/1jicBd3WGB — Valoche (@HValoche) January 7, 2017

Autre conséquence de cet incident : la circulation dans Toulouse bloquée dans le secteur nord de la ville. Sans compter que les transports en communs ont également été touchés : les lignes de bus 27, 38, 39 et 42 ont été déviées. Tout cela pour laisser places aux équipes de dépannage, qui à l'aide d'une grue sont parvenues à retirer le bus du trou dans lequel il s'était piégé.

En début de soirée, ce sont les équipes de Véolia qui ont pris le relais, pour réparer la canalisation d'eau qui a cédé. Des travaux qui ont comme conséquence de couper l'arrivée d'eau sur la zone. Pour les habitants du quartier, il n'y a plus une goutte d'eau au robinets. "Ce n'est pas la première fois que ça arrive dans le quartier, du coup on a été vigilent. Dès qu'on a vu un début de fuite d'eau, on a fait des réserve, explique Marion.

Marion : "On a rempli toutes les carafes, la machine à café, les bouilloires... Rien que pour se laver les mains, les dents, ça devient compliqué."

La norme doit revenir dans le quartier dimanche en début de matinée, le temps pour les équipes de Véolia et des travaux public de remettre en état les canalisations et la route.