Une entreprise toulousaine fabrique un fauteuil roulant qui monte et descend les escaliers

Marches de trottoirs, escaliers... L'accès à certains bâtiments est quelquefois impossible pour les personnes en situation de handicap. C'est ce qui a donné l'idée de ce fauteuil électrique à Logo Silver, une startup basée à Montrabé.

Un fauteuil roulant qui descend les escaliers. C'est une petite révolution entièrement conçue à Toulouse. Plus précisément à Montrabé, dans les locaux d'une start-up nommé Logo Silver. Cette start-up toulousaine est spécialisée dans le développement de produits pour faciliter la vie des personnes handicapées, et depuis dix ans elle fabrique le premier fauteuil capable de monter et descendre un escalier de plusieurs dizaines de marches .

Passer des pentes inclinées à 33°

L'innovation principale vient des capteurs infrarouge placés sous le siège et des chenilles en caoutchouc, situées près des roues. "Lorsqu'une personne va approcher un escalier, elle va se mettre de dos. Là elle va basculer en mode escalier, explique Boris Lo, le directeur général de Logo Silver. Les roues vont alors remonter de manière électronique, la chenille va venir en appuie de l'escalier et l'ascension va commencer pour passer des pentes inclinées à 65%, – soit 33°".

Boris Lo : "Sous le siège il y a une chenille qui va nous permettre, une fois qu'on est de dos aux marches, de grimper tout doucement..." Copier

L'ascension est contrôlée en toute sécurité, le fauteuil est calé, stabilisé, la chute est impossible selon ses concepteurs. "Si le fauteuil par en biais, alors il va se mettre tout seul en sécurité. C'est à dire qu'il va se bloquer. Donc il ne bougera plus jusqu'à ce qu'on manœuvre pour se remettre droit".

Un écran, situé près du joystick de contrôle, permet d'avoir des informations en temps réel sur le fauteuil et l'environnement autour © Radio France - Stéphane Garcia

Un marché de niche

Le produit a un coût : 17.500 euros. C'est plus qu'un fauteuil électrique classique, mais la Sécurité Sociale prend en charge 30% du prix car le concept bénéficie d'un agrément. L'entreprise vend une cinquantaine de fauteuil par an, dont la moitié à l'export, vers les Etats Unis, la Chine ou encore l'Inde. Il y a quelques mois, l'entreprise a réalisé une levée de fonds de un million d'euros. Une somme qui devrait lui permettre de continuer son développement.