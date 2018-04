D'habitude prompte à communiquer sur son déploiement de caméras de vidéo-protection, la mairie a cette fois attendu sept mois avant de parler de cette expérimentation. "Il n'y a pas de secret, nous voulions d'abord voir comment cela fonctionnait et si c'était accepté", glisse Olivier Arsac, l'adjoint à la mairie chargé de la sécurité. Depuis le 21 septembre est un simple haut-parleur a accroché au dessus d'une des caméras qui surveillent les quais de la Garonne à la Daurade, pelouse idéale pour lézarder au soleil en journée et haut lieu des nuits toulousaines.

Expérimentation rare mais pas inédite en France, Mandelieu-la-Napoule, sa voisine le Cannet ou encore Argenteuil l'ont déjà testée. L'usage du haut-parleur est davantage coutumier en Angleterre. À Toulouse, l'appareil a été installé tout près d'un jardin d'enfants. De l'aveu même de la mairie, il n'est pas utilisé à outrance, deux fois par jour en moyenne. Il sert surtout à dissuader ceux qui urinent dans l'espace public, ceux qui boivent de l'alcool sur la pelouse (un arrêté municipal l'interdit), ceux qui laissent leur chien détaché et ceux qui dorment ou passent une partie de la nuit dans les structures réservées aux enfants.

La mairie compte installer des haut-parleurs dans trois autres espaces emblématiques, eux aussi familiaux la journée, festifs les soirs : le cours Dillon, la place Saint-Pierre et la place Occitane.

Les Toulousains ne l'avaient pas vraiment remarqué ce haut-parleur, d'autant que si il est peu utilisé, il l'est encore moins la journée. Il devrait l'être davantage avec l'arrivée des beaux jours. Interrogés en plein jour pendant qu'ils prennent le soleil ou surveillent les enfants, ils sont sans surprise divisés. "Trop intrusif" pour certains, "rigolo" pour d'autres. La mairie assure que les associations du quartier sont satisfaites. La nouvelle a en tous cas ébranlé la Ligue des Droits de l'Homme, opposée depuis le début au déploiement de la vidéosurveillance, que ses partisans appellent la vidéo-protection, c'est d'ailleurs là tout le débat. Si il n'y a priori pas de dépassement du cadre réglementaire, la LDH aurait aimé être consultée.

On monte d'un cran, vers encore plus de caméras et de technologies embarquée. On a été surveillés, on a été verbalisés, on se fait maintenant admonestés, bientôt on va se faire reconnaître et identifier. — Jean-François Mignard, président d'honneur de la LDH Toulouse