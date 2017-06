Toulouse : un nouveau départ pour la banque Morning

Après des mois de galères, Morining, la startup toulousaine, veut se relancer. Désormais gérée par la banque Edel, filière de l'enseigne Leclerc, elle repense sa stratégie et proposera cet été quatre nouvelles offres.

Revoilà Morning, la startup basée à Saint-Elix le Château e qui promettait de "réveiller la banque en s'appuyant sur le digital et les nouveaux modes de consommation collaboratifs". Au bord du dépôt de bilan en fin d'année, à court de trésorerie, privée de son agrément par l'ACPR (l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution des banques), elle a frôlé la catastrophe.

Suite à la reprise par la banque Edel, filière de l'enseigne E.Leclerc, l'essentiel des effectifs a été préservé (35 personnes dont la moitié de développeurs), 13 salariés sont partis, et le siège atypique dans la campagne toulousaine conservé. Le modèle d'affaires a lui été revu : "Morning a trois piliers très clairs qui ont été repositionnés après l'arrivée au capital de la banque Edel : le BtoB - la vente de la solution technologique - que l'on développe très fort aujourd'hui, le BtoBtoC - autour des cartes prépayées ou cadeaux innovantes - et le BtoC - des comptes classiques pour les clients" explique Frédéric Senan, le PDG de Morning.

Se positionner dans des niches de marché

Sur ce dernier axe, Morning compte développer trois offres particulières : Morning Jump, un service qui s’adresse aux 12-18 ans. Morning Protect, destinée aux personnes sous tutelles ou curatelles, et Morning Welcome, une solution pour les étudiants ou travailleurs étrangers qui viennent vivre en France (avec un service en anglais et le traitement des virements internationaux).

Mais d'un point de vue business on s'est déjà fait une raison du côté de Saint-Elix-le-Château. Si l'entreprise a désormais 50.000 clients environ, elle ne vise l'équilibre qu'à la fin de l'année 2018..