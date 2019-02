Toulouse : un rassemblement contre l'antisémitisme ce mardi à 19h

Toulouse, France

La semaine dernière, le gouvernement annonçait une hausse de 74% des actes antisémites en France en 2018. Les tags haineux se sont multipliés ces derniers temps, mais aussi les agressions, y compris verbales comme celle dont a été victime le philosophe Alain Finkielkraut ce week-end en marge de l'acte XIV des gilets jaunes. Les citoyens sont appelés à dénoncer ces actes antisémites ce mardi dans plusieurs villes de France.

A Toulouse, l'appel a été lancé par le PS, et une vingtaine de partis politiques et d'organisations lui ont emboîté le pas. Tout l'échiquier politique est représenté ou presque à Toulouse, à l'exception du Rassemblement National de Marine le Pen.

L'appel au rassemblement lancé en Haute-Garonne. - capture communiqué

Récupération politique ?

Au-delà des partis politiques, la Ligue des Droits de l'Homme et la LICRA (ligue contre le racisme et l'antisémitisme) se joignent à l'appel. Gérard Follus, le président de la LICRA à Toulouse et en Occitanie estime que c'est "important d'y participer". Mais il émet quelques réserves sur cette mobilisation initiée par les partis politiques. "J'espère qu'il n'y aura pas de récupération politique" dit-il. Il s'interroge également sur la présence de la France Insoumise et sur le lieu choisi. Pour lui, "il aurait été plus rassembleur de fixer le rendez-vous place Wilson".

Le président régional du Crif, le conseil représentatif des Institutions juives de France, Franck Touboul, sera lui aussi présent, mais il ne fait pas partie de l'organisation. "C'est une initiative qui va dans le bon sens" dit-il, mais lui aussi espère qu'il n'y aura pas de prises de parole et que ce rassemblement servira à condamner "toutes les formes d'antisémitisme, et pas seulement celui d'extrême droite".

Le premier fédéral du PS 31, Sébastien Vincini assure qu'il n'y aura pas de prises de parole politiques lors de ce rassemblement.

Plusieurs personnalités politiques sont attendues dans ce rassemblement toulousains, comme le président du Conseil Départemental 31 Georges Méric ou le premier adjoint au maire de Toulouse Jean-Michel Lattes. Jean-Luc Moudenc lui se rendra à la mobilisation parisienne, car il est en déplacement et Carole Delga participera au rassemblement de Montpellier.

Ailleurs dans la région

Il y aura également d'autres rassemblements contre l'antisémitisme dans la région : à 18h au pôle mémoire de la Roseraie de Montauban et à 18h30 à Tarbes, place Jean-Jaurès.