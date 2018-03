Il y a un an jour pour jour, Yaseen, un réfugié de 32 ans, sauvait deux personnes d'un incendie quartier Saint-Cyprien à Toulouse. Ce mardi 27 mars, il est récompensé par la préfecture, par une médaille du courage et du dévouement. Parallèlement sa demande d'asile n'a pas avancé.

Toulouse, France

Un acte héroïque. Voilà ce que le 27 mars 2017 Yaseen, un réfugié irakien de 32 ans avait réalisé en sauvant deux personnes des flammes dans l’incendie de leur appartement quartier Saint Cyprien de Toulouse. France Bleu Occitanie vous racontait cette histoire. Un an, jour pour jour, après cet événement il est récompensé. Ce mardi 27 mars 2018, il va recevoir la médaille du courage et du dévouement des mains du préfet.

Mais côté administratif, force est de constater que la situation de ce héros est toujours compliquée. En un an, le réfugié qui est logé à Colomiers par une personne depuis deux ans, n’a eu qu’un rendez-vous à Paris avec l’OFPRA, l’Office en charge de l’accueil des réfugiés, et une poignée de rendez-vous téléphonique avec les services de la préfecture, qu’ils considèrent plus bienveillant à son égard. "Quelques jours après l’incendie, on m’a appelé pour faire le point sur mon dossier, parce qu’ils ne me connaissaient pas et qu’ils ne m’avaient pas clairement dans leur fichier. Nous avons échangé quelques fois depuis, notamment quand je vais changer mes papiers chaque trimestre", mais aucune avancées concrètes.

Voler de ses propres ailes

Le fait qu’il ait un passeport bulgare, pays par lequel il est arrivé en Europe, complexifie les demandes administratives. "Pour chaque document, pour vérifier son identité, pour avoir sa carte vitale, pour vérifier qu’il ne perçoit rien de ce pays, cela prend énormément de temps, quand l’administration bulgare veut bien nous répondre", explique Simon Battistella, un ami. Depuis son arrivée en France en octobre 2015, Yaseen est bénévole au Secours Populaire. Il a souhaité trouver un travail, mais même avec un document de la préfecture il n’a pas réussi. "J’ai le droit d’être rémunéré depuis l’été 2017. J’ai demandé a beaucoup d’entreprises, dans l’Aveyron ça a failli aboutir mais les conditions sont beaucoup trop compliquées pour que quelqu’un veuille m’embauché, surtout un réfugié. Il faut qu’elles payent une somme importante à la préfecture et même en faisant ça, ce n’est même pas sûr que je puisse travailler".

Ne pas se servir de cette récompense

Quelques jours après l'incendie, certaines personnes le reconnaissaient dans la rue. "Un jour, dans un bus une vieille femme m’a interpellé. Elle m’a demandé si j’étais l’homme qui avait sauvé ces deux personnes de l’incendie. Ensuite, elle m’a remercié, en m’expliquant qu’elle était mère et qu’elle vivait tout près". Mais cette médaille qu'il va recevoir, pour acte de courage et de dévouement, il ne veut pas s'en servir pour plaider sa cause auprès des autorités. "Je n’ai pas fait ça pour avoir une médaille ou pour avoir des papiers. Je suis évidemment touché par cette reconnaissance mais je ne sais pas si j’aurais la force de parler au préfet. Pour moi ce sont deux choses complètement déconnectées. Je pense que j’aurais honte même si je venais à utiliser ces deux vies que j’ai sauvées en échange de mes papiers. Je ne suis pas un héros. Je veux croire que tout le monde aurait fait la même chose".

Yaseen : "Je suis évidemment touché par cette reconnaissance mais je n’ai pas fait ça pour avoir une médaille ou des papiers..." Copier

Il explique, ému, le besoin d’avoir le sentiment de faire partie de cette société, de ne pas être un poids, de pouvoir vivre de ses propres ailes. "Ça devient très difficile à vivre" finit par lâcher le héros aux cheveux bouclé poivre et sel.