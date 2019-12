Toulouse : une crèche vivante interrompue à cause de manifestants

Toulouse, France

Ce samedi après-midi, quelques dizaines de manifestants ont perturbé la tenue d'une crèche vivante organisée par l'association Vivre Noël Autrement à Toulouse. C'était la septième édition.

"Stop aux fachos"

Vers 15 heures, un premier groupe de manifestants a perturbé les animations et notamment une chorale, en montant sur la scène et en criant "Stop aux fachos".

Après un premier retour au calme et une reprise du spectacle, des manifestants sont revenus sur place et sont remontés sur scène. Vers 17 heures, la crèche vivante a été arrêtée de manière définitive après une bousculade.

La réaction de Monseigneur Le Gall, Archevêque de Toulouse

Sur Twitter, l'Archevêque de Toulouse Monseigneur Le Gall a dit "déplorer que le simple rappel de la naissance de Jésus et des valeurs qu'elle véhicule ne soit plus respectée dans notre pays. J'invite chacun à défendre pacifiquement la liberté d'expression ainsi qu'à respecter l'histoire et les traditions de notre pays."