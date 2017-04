Toulouse : verbalisé il lance une pétition pour circuler à vélo sur les voies réservée aux bus en site propre

Dans l'agglomération toulousaine rouler à vélo sur une voie de bus en site propre est passible d'une amende de 135 euros.Verbalisé, un cycliste a lancé une pétition sur internet pour modifier la réglementation. Il a déjà recueilli plusieurs centaines de signatures.

Circuler à vélo sur les voies de bus en site propre est interdit dans l'agglomération toulousaine sous peine d'une amende de 135 euros. Ces dernières semaines avec le retour des beaux jours plusieurs cyclistes se sont fait verbaliser. L'un d'eux a lancé une pétition sur internet pour réclamer une modification de la réglementation.

Si les couloirs de bus en ville sont autorisés aux vélos à Toulouse, en revanche les voies réservées des bus en site propre notamment sur les axes pénétrants de l'agglomération leurs sont interdites. Les emprunter malgré tout est passible d'une amende. C'est la mésaventure survenue il y a quelques jours à un chercheur de l'université. Avec le soutien de l'association 2 pieds 2 roues il a lancé une pétition sur internet qui a recueilli plus de 500 signatures.

Pour l'association, ces voies réservées sont suffisamment larges pour permettre aux autobus de Tisséo de doubler en toute sécurité d'éventuels cyclistes. Un argument que réfutent les chauffeurs de bus qui mettent en avant l'existence de pistes cyclables à proximité. La direction de Tisséo annonce qu'elle va lancer des études sur la faisabilité d'une telle mesure.

Ecouter le reportage de Vanessa Marguet.

Les vélos interdits sur les voies réservées des bus en site propre à Toulouse Partager le son sur : Copier

Quelques unes des voies concernées par cette interdiction : la RD 813 entre Ramonville et Castanet, la liaison multimodale du sud est entre Ramonville et St Orens. Ce n'est pas possible non plus sur le Pont Neuf qui franchit la Garonne en centre-ville de Toulouse.