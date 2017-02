Toulouse : Votre chauffeur démarre ce soir, des bus pour les fêtards à l'heure où les autres transports sont à l'arrêt

C'est une première en France à l'échelle d'une ville comme Toulouse, une association a créé deux lignes de bus pour transporter les travailleurs de nuit et les fêtards en toute sécurité entre minuit et 6h du matin. Objectif : plus de sécurité et moins de bruit. Quelques riverains en doutent...

Le principe

A partir de ce jeudi soir, trois bus circuleront dans le centre-ville de Toulouse et vers la zone de discothèques de Sesquières au nord de la ville. Chaque nuit du jeudi au samedi entre 23h30 et 6h du matin (sauf pendant les vacances scolaires). Pour le centre-ville, les navettes circuleront toutes les 25 minutes entre les points les plus festifs (Jean Jaurès, Saint-Pierre , Saint-Cyprien ou les Carmes). Une vingtaine d'arrêts de bus seront desservis, dans leur grande majorité il s'agira d'arrêts de Tisséo. Pour la zone de Sesquières, les navettes passeront toutes les heures à partir de 23h30. Dans chaque bus : un agent de sécurité et de la prévention comme des préservatifs ou des bouchons anti bruit à disposition gratuitement des passagers. Coût : 2€ par trajet ou 4€ pour se faire transporter de façon illimitée toute la soirée.

Combien ça coûte?

Le dispositif a été mis en place par l'association Toulouse nocturne avec une entreprise de bus et une société de sécurité. Christophe Vidal le président de Toulouse nocturne estime qu'il faudra entre 700 et 800 passagers par soir pour rentabiliser "Votre chauffeur" dont le coût mensuel est estimé à 20 000€. "Votre chauffeur" est financé avec l'aide de partenaires comme une mutuelle étudiante et une chaîne de fast-food. Pour l'instant ce réseau n'a que le soutien des collectivités qui "se félicitent" de l'initiative mais ne participent pas financièrement. Pas grave pour Christophe Vidal, le maire de la nuit 2014 l'assure : "c'est très bien que nous soyons indépendants".

Des flyers et des affiches annoncent la mise en place de "Votre chauffeur" depuis quelques jours dans Toulouse - Toulouse nocturne

Plusieurs associations de riverains du centre-ville s'inquiètent de ce dispositif. Pour elles, organiser un transport c'est faire cheminer encore plus les fêtards et accroître les zones bruyantes. Sur France Bleu Toulouse, un membre de Droit au sommeil est catégorique : "C'est une absurdité! Cette solution n'est que la permission donnée aux bars de servir plus d'alcool et plus longtemps"

"On n'est pas une association de lobbyistes de bars ou de cafés-concerts toulousains! Nos bus permettent aux gens de se déplacer en toute sécurité dans la ville entre 3h et 5h du matin. On n'est pas là pour pousser les gens à consommer de l'alcool" Christophe Vidal s'agace des critiques des associations de riverains.

Toulouse Nocturne se laisse quelques mois d'essai mais travaille aussi avec les VTC ("non uber" précise l'association) pour créer un réseau autour des discothèques. Christophe Vidal veut planche toujours sur son projet de bus de prévention des comportements à risque SOS Toulouse nocturne : "objectif septembre, et là oui! On travaille avec la préfecture et je fais appel aux services publics car c'est un projet à 100 000€ de budget pour faire de la prévention et de la santé publique".