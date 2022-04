En Dordogne, les viticulteurs installent des tours antigel pour protéger leurs vignes

Eric Chadourne est viticulteur dans le Bergeracois. Il fait partie des 22 professionnels, qui suite à l'épisode de gel de 2021 ont décidé d'équiper leurs vignobles d'une tour antigel. Sorte de petite éolienne, la tour fait 10 mètre de haut et possède deux pales. Une fois activée, la tour brasse l'air, elle mélange ainsi air froid et air chaud pour maintenir une température ambiante à 0° et empêcher que les bourgeons des vignes juste sortis ne gèlent.

42 000 € d'investissement pour protéger 5 hectares du gel

"C'est comme les voitures il faut trouver les clés. " Et une fois activée, la tour antigel d' Eric Chadourne brasse jusqu'à 1000 m² d'air par heure, "donc pour 5 hectares il faut qu'elle tourne 5 heures" calcule le viticulteur. L'engin est arrivé de Seattle l'an dernier "juste après le gel" maugréait Eric, il fonctionne au gaz "ça, on va pas pouvoir venir me le voler au milieu des pieds et puis en Dordogne on a des méthaniseurs donc à termes je voudrais me fournir chez eux".

Cout total de l'opération : 42 000 €, achetée en commun avec la CUMA elle lui revient 500 € par hectare.

Eric en déjà commandé une seconde, essentielle pour protéger une seconde partie des 40 hectares de son vignoble.