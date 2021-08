Tour d'Europe : cette famille du Nord-Mayenne met fin à son voyage à bord d'un bus aménagé, plus tôt que prévu

C'est la fin du voyage pour Martial Châtelin et ses deux enfants, Ruben et Pablo : cette famille originaire de Lignières-Orgères, dans le Nord-Mayenne avait prévu de passer trois mois à bord d'un bus aménagé et de traverser 16 pays européens. Mais c'était sans compter des problèmes de papiers : ils n'avaient pas de cartes d'identité sur eux et n'ont pas pu passer la frontière avec la Croatie. Les Châtelin vont donc rentrer en Mayenne plus tôt que prévu.

"Le prochain voyage sera bien mieux préparé"

Martial Châtelin ne cache pas sa déception sur son compte Instagram qui devait permettre aux Mayennais de suivre son périple à travers l'Europe, accompagné de ses deux enfants. Le père de famille va devoir faire demi-tour, moins de quinze jours après être parti de Lignières-Orgères à bord d'un bus aménagé. La raison ? Des papiers d'identité qu'ils n'ont pas pu présenter aux autorités croates à la frontière avec la Slovénie. "J'avais juste le livret de famille, mais ça ne l'a pas fait, ils n'ont pas voulu de nous", regrette Martial Châtelin dans une vidéo postée sur son compte Instagram.

Le père de famille reconnaît une "négligence de [sa] part, un oubli" et promet que son prochain voyage sera mieux préparé.