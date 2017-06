Tour de France 2017 : la Dordogne va s'afficher à Düsseldorf

Vous aimiez le Périgord à Montmartre ? Vous allez adorer le Périgord à Düsseldorf ! Cette année à l'occasion du grand départ du Tour de France 2017 qui passera ensuite par la Dordogne, le département a décidé d'organiser un marché de producteurs en plein cœur de Düsseldorf

C'est une grande première. Le Périgord abandonne temporairement Paris et Montmartre cette année où le département faisait traditionnellement sa promotion. Cette année donc, le conseil départemental a choisi d'aller poser ses petits chalets et son marché de producteur à Düsseldorf.

C'est de la 7e ville d'Allemagne que s'élance en effet le Tour de France. Avec un prologue samedi dans la ville et une étape Düsseldorf - Liège en Belgique, le dimanche.

Le département organise donc l'opération "Das Perigord in Düsseldorf" pendant trois jours. Cela commence samedi et cela durera jusqu'à lundi soir. Dix producteurs tiendront un stand en plein cœur de la ville, sur le tracé du tour.

Tour de France et préhistoire

Ils seront installés sur la Barbarossaplatz. Et parmi ces producteurs de noix, de vin de Bergerac ou encore de truffes. Il y aura Benoît Serre, du rucher du Marandou, apiculteur à Saint Avit de Vialard, entre Sainte Alvère et le Bugue. Il produit chaque année 3 tonnes de miel à partir de ses 140 ruches. Et c'est la première fois qu'il participe à une telle opération à l'étranger, notamment en Allemagne.

"C'est la première fois que l'on fait une telle sortie, on en attend de se faire connaître auprès des Allemands" dit le patron du rucher du Marandou

Le Périgord en Allemagne, "vendra" aussi sa grotte de Lascaux, son centre international d'art pariétal en espèrant attirer beaucoup de touristes. Et c'est plutôt logique à Düsseldorf. Car la ville se trouve à quelques kilomètres à peine de la vallée de Neander où a été découvert le premier squelette de Néandertal en 1856.

A noter que l'écrivain écossais Martin Walker, auteur de polars installé au Bugue sera du voyage comme ambassadeur du Périgord et de sa gastronomie.

Et Antoine Balandra aussi, notre reporter, vous fera vivre les coulisses de ce Périgord à Düsseldorf pendant trois jours. Il sera sur place. A retrouver à l'antenne, mais aussi sur les réseaux sociaux et ici sur francebleu.fr