Bretagne, France

Dans une dizaine de jours maintenant, la Grande Boucle s'élance de l'île de Noirmoutier, en Vendée. Emmanuel Hubert était l'invité de la rédaction ce jeudi matin pour évoquer ce grand départ. On est revenu avec lui sur les objectifs de l'équipe. "Le Tour de France est le grand point d'une saison, détaille le manager. Il y a une certaine sérénité dans notre équipe".

Gagner le maillot à pois pour Barguil..

"On va entourer Warren Barguil au maximum, notre leader, commence un Emmanuel Hubert confiant. Il faudra être au plus près de lui pour le soutenir. Là, il est en fin de préparation à Isola 2000. _Mais les objectifs sont clairs, on vise une victoire d'étape sur le Tour et on veut jouer le maillot du meilleur grimpeur_.

"Le classement général n'est pas à l'ordre du jour pour le moment car pour nous, l'objectif, c'est la montagne avant tout". Il faudra surtout passer les huit premiers jours sans encombre sourit le manager, pour attaquer la montagne sereinement : "Warren a les mêmes sensations que l'an dernier donc pourquoi pas aller chercher le maillot à pois encore cette année".

Mais on peut aussi se demander quelle est la forme actuelle de l'équipe. Puisqu'au regard des dernières participations de Fortunéo-Samsic, le nombre de victoires est un peu maigre. "On est en forme, répond le manager. Après, c'est vrai que l'on a pas gagné beaucoup de courses parce qu'il nous manque tout simplement un sprinter. Les autres équipes en ont donc peuvent peuvent prétendre à la victoire finale sur des courses plates mais pas nous. _Nous c'est la montagne, on a un grimpeur_, c'est Warren alors on mise tout là-dessus pour le Tour."

Emmanuel Hubert admet que l'équipe ne remporte pas beaucoup de courses, mais elle est tout de même en forme Copier

.. et au moins une victoire d'étape en Bretagne

Le Tour va faire escale en Bretagne à partir du 10 juillet prochain avec l'arrivée à Sarzeau, dans le Morbihan. Une date qu'Emmanuel Hubert et ses coureurs ont coché dans le calendrier. "Le Tour de France passe beaucoup de temps en Bretagne et ça c'est vraiment génial, donc nous en étant une équipe bretonne on est ravis, forcément. Les garçons connaissent par cœur les lieux, les routes du coin et auront à cœur de briller. On a de bons baroudeurs (ceux qui aiment les étapes accidentées, où la route monte et descend), donc on ne sera pas là que pour les photos, on va mouiller le maillot".

Emmanuel Hubert sur la motivation de ses coureurs sur les terres bretonnes Copier

La motivation va être plus forte sur les terres bretonnes des coureurs de Fortunéo-Samsic mais il faut "respecter le Tour national en général" selon Emmanuel Hubert. "Mais c'est vrai qu'il y a une saveur particulière à partir du moment où on sait que le public est acquis à notre cause et que l'on sait que l'on peut jouer une échappée et une victoire d'étape, à la maison, c'est toujours un peu plus motivant".

Ecoutez l'interview d'Emmanuel Hubert par Eric Bouvet dans la matinale de France Bleu Armorique du jeudi 28 juin Copier

Rendez-vous donc le 7 juillet prochain pour le départ de la Grande Boucle et le 10 juillet pour l'arrivée à Sarzeau. Emmanuel Hubert doit annoncer sa sélection pour le Tour durant la semaine prochaine.